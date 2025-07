Ni lo dudó: esto dijo Adrián Barilari de Rata Blanca sobre el futuro del rock pesado en Argentina

Qué dijo el experimentado cantante argentino de 65 años.

Adrián Barilari es una de las voces destacadas de la música argentina por su aporte al rock pesado nacional en Rata Blanca, una de las bandas que impulsó este estilo en el país. En los últimos días, brindó una entrevista en la que vaticinó cuál es el futuro de este género y mencionó a una banda furor del momento.

En diálogo con Ya Pasó por Radio Boing, Adríán Barilari profundizó en torno a una de las bandas de rock del momento en el país: Airbag. El periodista le consultó si el bastión de mando en este género iba a pasar hacia la banda de los hermanos Sardelli y el experimentado artista no dudó en exponer lo que piensa.

Qué dijo Adrián Barilari sobre Airbag

"Airbag hizo muy bien las cosas, tiene que ver el hecho que muchas bandas en Argentina empezaron a mirar para otro lado. Airbag creció e hicieron buenas canciones", sostuvo. Además, Barilari reveló la influencia que tuvo Rata Blanca en la inspiración del grupo. "Esto me lo dijo Pato muchas veces", dijo.

"Nos vienen a ver cada vez que tocamos y si podemos los vamos a ver a ellos, porque me parece que es una banda que sostiene todavía el hard rock nacional, más allá que tenés a La Renga, Divididos, Horcas", reflexionó el cantante de Rata Blanca. Y concluyó: "A nivel momento que se vive hoy, Airbag está haciendo las cosas bien, por eso hacen los estadios que hacen".

El llamativo problema de salud de Adrián Barilari

El artista reveló la pérdida de audición completa del oído derecho. "Teniendo en cuenta los años que uno lleva encima, me encuentro bien, muy contento de poder seguir haciendo giras. Solo sufrí este inconveniente que ya es de público conocimiento que fue el oído derecho mío. Se apagó de un día para otro hace dos años. En su momento me deprimió muchísimo. Se hizo todo lo posible para ver si había una recuperación, hubo una muy pequeña recuperación, pero no pudimos. Está apagado y hay mucho ruido molesto en todo sentido", detalló.

"Me levanté a la mañana en una gira, me mareé, me fui contra una pared, me fui contra la otra, perdí el equilibrio, vómitos. Pensé que me había intoxicado. El tinitus -zumbido en los oídos- los músicos lo tenemos todos. Va creciendo con nosotros a medida que vamos trabajando con la música. Pensá que vengo de la época del '90 donde no había in-ears y se escuchaba todo muy fuerte en el heavy metal", sostuvo el cantante sobre la falta de salud auditiva en estos tiempos.