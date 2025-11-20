Un joven se volvió viral por un video de su abuela con su perro.

Un joven se volvió viral en las redes sociales al compartir un video de lo que encontró cuando llegó a la casa de su abuela. La mujer en cuestión practicaba un común ritual que suele aplicarse a personas, pero con la pequeña mascota.

La abuela del joven cuya cuenta de redes es @francopardo246 le estaba curando el empacho a un perro caniche toy y el influencer no dudó en sacar el teléfono ni bien vio esa situación para inmortalizarla. Mientras otra mujer lo tenía sobre su falda, el perro se volvió inesperadamente el protagonista del encuentro familiar: permaneció quieto y relajado durante todo el ritual, sin inmutarse ante lo que hacía la longeva.

La escena grabada por el influencer en cuestión se viralizó en horas: en poco tiempo, el clip acumuló más de dos millones de visualizaciones y cerca de 283.000 me gusta, demostrando el enorme interés que generan las situaciones hogareñas con mascotas y las costumbres típicas de las familias argentinas compartidas en redes sociales. "Esto ya es una banda", soltó el joven cuando vio la situación.

Curar el empacho con cinta es una práctica popular de la medicina tradicional en varios países de América Latina, que consiste en medir el abdomen con una cinta o hilo y realizar pequeños tironeos o movimientos para “acomodar” el estómago o los intestinos, con la creencia de que esto alivia malestares digestivos como dolor, pesadez o gases. Aunque no tiene respaldo científico como tratamiento médico, muchas personas la consideran parte de la cultura familiar y la utilizan cuando es necesario.

Abuela paseando a su perro.

