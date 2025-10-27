Tiene 100 años y fue a votar este domingo: la historia de la abuela de La Plata que emocionó en redes sociales

En la ciudad de La Plata se vivió uno de los momentos más emotivos de la jornada democrática: Ángela, de 100 años, votó con la Boleta Única de Papel en estas elecciones legislativas 2025. La situación se viralizó en redes sociales y emocionó a todos.

Ángela sufragó por primera vez en noviembre de 1951 y esta mañana, 74 años después, decidió volver a concurrir a ejercer su derecho. Esta vez le tocó en la Escuela Primaria N° 56 Almafuerte, ubicada en diagonal 73 entre 27 y 28 de La Plata.

Desde la escuela le habían ofrecido acercarle la urna hasta el auto, pero rechazó la oferta y decidió ingresar al colegio. Ya dentro de su mesa, la mujer fue asistida por las autoridades que le explicaron el funcionamiento de la Boleta Única de Papel.

En el video que se viralizó, se la ve dirigirse con su andador hacia el box de votación y, tras elegir a su candidato, regresó sola a la mesa. Allí, le acercaron la urna para ingresar su voto. De acuerdo a los medios locales, al salir la ciudadana de 100 años fue aplaudida por los presentes, de acuerdo a medios locales.

Ángela de 100 años ya había votado en las elecciones provinciales de Buenos Aires en septiembre

No es la primera vez que Ángela emociona a todo el mundo

La mujer de La Plata también había votado el pasado 7 de septiembre durante las elecciones legislativas desdobladas en la provincia de Buenos Aires y había sorprendido a otros ciudadanos bonaerenses.