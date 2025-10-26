Volvió a su pueblo para votar y su ex le escribió un mensaje inesperado.

En plena jornada electoral, una historia viral mezcló humor, nostalgia y redes sociales. Camila, una joven conocida en X (ex Twitter) como @CamiGiless, regresó a Mar del Plata para participar de las elecciones legislativas nacionales 2025 y terminó protagonizando una de las anécdotas más comentadas del fin de semana.

Apenas llegó a la ciudad costera, Camila recibió un mensaje inesperado de su expareja. “Camila, avisame si vas a fiscalizar en mi mesa así no voy a votar”, le escribió él, dejando entrever que todavía no la había superado. Pero el mensaje siguiente fue aún más llamativo: “Empecé el psicólogo por tu culpa, pero te veo y me vuelvo loco.”

Lejos de guardarlo en privado, Camila compartió la captura en su cuenta de X junto a una frase que desató carcajadas entre los usuarios: “Puse medio pie en el pueblo nomás.” El tuit superó las 940 mil visualizaciones y acumuló más de 49 mil “me gusta”, convirtiéndose en uno de los virales del día.

Los comentarios tras el tweet

“El mensaje que le mandó Icardi a Wanda”, escribió un usuario, “Yo me acuerdo que la primera vez que fui a votar estaba mi tía, me hizo pasar una vergüenza…”, bromeó otro.

“Hizo un llamado de emergencia”, sumó un tercero. Entre memes y respuestas, el posteo se convirtió en una especie de retrato generacional sobre los jóvenes que regresan a sus pueblos para votar.

Camila, por su parte, no volvió a responder los mensajes de su ex, pero sí logró algo que pocos consiguen en época electoral: convertir una anécdota romántica en el tuit más comentado del fin de semana.