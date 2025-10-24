El inesperado rol de Wanda Nara en las elecciones del domingo.

Este domingo 26 de octubre se llevarán a cabo las elecciones legislativas en todo el suelo argentino, para decidir quiénes ocuparán las 127 bancas en disputa (de las 257 que hay) para la Cámara de Diputados durante el período 2025-2029; así como también las 24 (de 72 que hay) en pugna por parte de la Cámara de Senadores, para el intervalo 2025-2031.

Una gran cantidad de ciudadanos saldrán a emitir su voto con ese fin, algo que enviste un auténtico deber cívico. Sin embargo, para algunos de ellos habrá una tarea aún más importante: ser fiscales de mesa o incluso presidentes de las mismas, algo que es fundamental para poder defender el proceso democrático y evitar que haya alteración alguna.

La elección de aquellos que ocuparán esos cargos es totalmente azarosa y puede alcanzar a personas de todo tipo: desde meros vecinos desconocidos hasta auténticas figuras de la televisión. Un ejemplo de esto lo dio Wanda Nara, que publicó en sus redes sociales que fue seleccionada.

Wanda Nara y su rol para las próximas elecciones

A través de su cuenta oficial de Instagram, Wanda Nara subió una historia donde se la puede observar sosteniendo el pequeño papel que le llegó a su casa, donde le indican que fue escogida. "Por la presente se designa a Ud. como presidente/a de mesa para estas elecciones", se deja entrever en él, junto a varios datos personales tachados por la mediática, que incluyen el circuito electoral en el que deberá comparecer; su nombre e incluso su domicilio.

La historia de Wanda Nara revelando que será presidenta de mesa.

"Este domingo a cumplir con el deber cívico", expresó ella, junto a emojis de una cara sorprendida; una urna con una papeleta introduciéndose y una cara realizando el saludo militar. Cabe recordar que tendrá que presentarse a primera hora en la escuela designada, en la cual tendrá que permanecer hasta que cierren los comicios.