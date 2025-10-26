Elecciones 2025: se renueva la mitad de la Cámara de Diputados y un tercio del Senado.

Los argentinos fueron a las urnas y ya cerraron los comicios, por lo que se esperan resultados oficiales a nivel nacional. Por la veda electoral, hasta las 21 rige la prohibición de difundir datos de bocas de urna y encuestas de las elecciones legislativas. Los principales frentes que se presentaron hoy fueron el peronismo, principalmente con el sello Fuerza Patria o similares, y La Libertad Avanza, el partido del presidente Javier Milei. Seguí los resultados y enterate quién ganó hoy.

Cuándo se conocerán los primeros resultados

Los primeros resultados de las elecciones legislativas 2025 a nivel nacional se conocerán a partir de las 21, con porcentajes distintos de escrutinio en las 24 jurisdicciones de la Argentina.

Cómo se mostrarán los resultados oficiales

El martes, la Cámara Nacional Electoral (CNE) ordenó que el conteo de las elecciones legislativas de este domingo sea a nivel provincial y no nacional, como había intentado establecer la Dirección Nacional Electoral (DINE), por orden del gobierno de Javier Milei. Fuerza Patria había presentado un reclamo ante el tribunal para evitar la trampa libertaria.

En el simulacro que se realizó la semana pasada, la DINE advirtió que el conteo que se mostraría en la página oficial de resultados mostraría el total de votos que saque cada sello a nivel nacional, sin tener en cuenta que hay sellos en algunas provincias pero no en otras.

Boleta Única de Papel: cómo se vota en la Argentina

En estas elecciones legislativas hizo su debut la Boleta Única de Papel (BUP), que fue votada por el Congreso de la Nación como el instrumento para que los argentinos ejerzan su derecho a votar a sus representantes en la Cámara de Diputados y en el Senado.

Así es la Boleta Única de Papel en la Ciudad de Buenos Aires.

A diferencia de la boleta partidaria, en la BUP aparecen todas las listas que se presentan para los comicios. Quienes entren al cuarto oscuro, debían marcar la opción que elijan para que los representen.

Qué se elige hoy en la Argentina

Como cada dos años, se renueva la mitad de la Cámara de Diputados de la Nación y un tercio del Senado; cambian las bancas de los diputados elegidos hace cuatro años, en 2021, y de los senadores votados seis años atrás, en 2019.

En cuanto a la cámara baja del Congreso, el bloque que más bancas renueva es del Unión por la Patria, con 46, seguido por el PRO, con 21. En el Senado, los bloques que más bancas renuevan son los que integran el interbloque de Unión por la Patria: Unidad Ciudadana con 9 y el Frente Nacional y Popular con 6.