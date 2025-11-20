Baby Etchecopar se cansó y decidió contar lo que sabe de Karina Milei.

Baby Etchecopar se cansó del Gobierno de Javier Milei y habló del rol que cumple su hermana Karina en el Poder Ejecutivo. "Tuvieron a la gente con la cruzada de la estabilidad económica. Es mentira. La gente no tiene plata, está mal. Esto va en contra del Gobierno que yo voté, me pegué un tiro en el pie", comenzó diciendo el conductor de A24.

"Creí que las cosas iban a cambiar y no cambiaron. Después de dos años de cagar de hambre al pueblo, de cagarnos y basurearnos y ser partícipes necesarios de la motosierra, nos damos cuenta que en vez de discutir qué vamos a hacer con la plata, nos preguntamos qué vamos a hacer con los narcos", agregó Baby Etchecopar.

Tras las primeras palabras, Baby Etchecopar mencionó a Karina Milei y dijo lo que piensa de ella: "No hicieron nada muchachos. La señora Karina, con la función que tomó, que no está nombrada pero es la manejadora de la Argentina, ella tiene unos serios inconvenientes en tener que demostrar un montón de cosas y hablar. El cholulismo está llevando a este Gobierno a la perdicion. Son cholulos, les gustan las cámaras, les gusta mostrarse".