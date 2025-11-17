Baby Etchecopar criticó duramente a Javier Milei.

Baby Etchecopar lanzó una feroz crítica contra Javier Milei este último viernes 14 de noviembre, en el programa que posee en A24. Desde hace un buen tiempo al reconocido periodista parece no agradarle el rumbo que está tomando el presidente, así como tampoco sus modos, por lo que empleó cada vez más su clásica editorial para atacar al jefe de estado.

En esta oportunidad, lo cuestionó principalmente por su concepto de "casta", tan distintivo durante su campaña presidencial de cara al 2023, el cual tergiversó hasta los extremos para que se vaya amoldando a las decisiones que fue tomando.

Baby Etchecopar y su clásico editorial.

Baby Ecthecopar y su crítica a Javier Milei

"Basta de meter amigos, basta de darle poderes a Adorni. Empiecen a gobernar como hay que gobernar", explotó el famoso conductor en la antesala a su programa, haciendo alusión en el proceso a la designación del ex vocero como nuevo jefe de gabinete. "Esto es más de lo mismo. La casta sigue", puntualizó, añadiendo que "terminamos con la casta de este lado (refiriéndose al kirchnerismo) y terminamos con la casta suya".

En esa misma línea, le apuntó a la figura de Belén Agudiez: "Cómo le van a dar a una persona que nunca militó, que nunca estuvo en el poder, que nunca estuvo en el gobierno, nada menos que la subsecretaría de planificación. ¿Estamos locos?, ¿cómo le vamos a dar la subsecretaría de planificación a una amiga de su hermana?".

Finalmente, sin quitar los pies del acelerador, concluyó con su comentario inicial: "¿Usted se cree que el gobierno es una fiesta?, ¿un 'vení, sentate y cobrá'? Hágamela fácil por favor, no me hinche más las pelotas".