Baby Etchecopar comparó a Milei con John Lennon y se la pudrió en vivo: "Un tipo".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar criticó al presidente Javier Milei y realizó una particular comparación. Qué dijo Baby Etchecopar en Basta Baby, el programa que conduce en A24.

El periodista lanzó un cuestionamiento a la organización de La Libertad Avanza (LLA), a la que definió como una "secta". "La secta no piensa, la secta es el hombre masa", explicó.

"El famoso hombre masa, que trató tanto tiempo la educación cívico democrático", siguió Baby Etchecopar, quien opinó: "Las masas son las que se equivocan, también las moscas comen mierda. Se masifican tras un pensamiento. Lo peor que puede haber es masificarse tras un pensamiento".

Baby Etchecopar comparó a Milei con John Lennon y se la pudrió en vivo: "Un tipo".

Milei y John Lennon: la comparación que hizo Adorni

Luego, el periodista comparó el accionar de Javier Milei con el de John Lennon, histórico vocalista de The Beatles. "Cuando se masifican tras un pensamiento es una secta. Hoy no hay presidente como la gente, ni diputados, hay líderes carismáticos. No me vas a decir que Javier Milei no es carismático. Un tipo que se viste como John Lennon, tiene el pelo como John Lennon, mueve el orto, usa la motosierra", señaló.

"Es una secta. Una secta que maneja la hermana, maneja Adorni, maneja él, el Gordo Dan y tres o cuatro más", concluyó Baby Etchecopar.