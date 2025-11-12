Baby Etchecopar cuestionó la poca "fidelidad" de Milei y Karina.

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar volvió a cuestionar sin filtros al presidente Javier Milei y a la secretaria general de la Presidencia, su hermana Karina. Qué les dijo en A24.

Baby Etchecopar hizo referencia a la reciente designación de Diego Santilli como ministro del Interior. "Lo van a cagar al colorado Santilli. Esto no es nada, es la primera que le van a hacer", expresó el periodista.

"A Santilli lo van a volver a cagar dos o tres meses más hasta que lo caguen completamente. Lo usaron porque lo necesitaron en un momento", siguió y continuó: "Quien esté creído de que los Milei brothers tienen amigos... Ellos no conocen la fidelidad en la política, cosa que el peronismo, al contrario...".

Luego, agregó :"El peronista te atiende siempre el teléfono. Son garcas, son hijos de puta, son estafadores, lo que vos quieras, porque en tantos años son todo, pero 'hola, ¿qué hacés? ¿cómo te va?'".

La crítica de Baby Etchecopar a Adorni

Baby Etchecopar profundizó sus cuestionamientos al Gobierno, al asegurar que "estos pibes cuando suben no te atienden" e insistió: "El mejor caso es nuestro filósofo de cabecera Adorni. Adorni pasó de ser un nadie a tener un título y no atendernos más. Es más, no nos saludaba. Están locos, porque la política es, precisamente, el arte de saludar a todo el mundo aunque sea enemigo. Porque el secreto está en comprar al de enfrente".