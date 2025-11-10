Baby Etchecopar confirmó lo que Milei no quiere que se sepa: "Una vergüenza"

Baby Etchecopar habló de lo que Milei no quiere que se sepa: "Una vergüenza".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar se la pudrió en vivo al presidente Javier Milei, de quien es crítico desde hace meses. Qué dijo Baby Etchechopar en Basta Baby, programa que sale por A24.

"En este momento en Argentina la crisis no es económica", consideró Baby Etchecopar. "Es una vergüenza que en el país de la comida la gente tenga hambre, hijos de puta. Es una vergüenza que no hayan legislado leyes para promover la industria. Porque son inútiles, boludo. Es tarde para dar clases de economía, porque no se puede hablar de economía en un país que no hay plata". continuó.

Asimismo, el conductor televisivo y radial consideró: "Empiecen por legislar y abrir el mercado. Dejen de meterle el dedo en el culo al kiosquero, a la pyme, al tipo que está laburando. Dejen de pelotudear. A mí me importa un carajo las piernas de las vedette que entraron ahora. Es la primera vez que a algunas las veo vestidas, para mí siempre en pelotas".

Qué harán Javier Milei y Karina Milei, según Baby Etchecopar

El periodista también anticipó qué harán el Presidente y su hermana, Karina Milei, quien ocupa el cargo de secretaria general de la Presidencia. "Dejen de joder en este gobierno y apúrense. Son dos años. Porque lo que van a esperar ustedes, y yo ya la vi en la fórmula Milei - Milei, se van a cagar en Santilli, en Ritondo, en todos. Los van a usar y los van a tirar", señaló.

"Y ellos tienen el círculo chiquito. Los tres con el país, imagínense estos tres si agarran el país en sus manos con los poderes absolutos", agregó.