Baby Etchecopar fulminó a Milei en vivo para defender al Garrahan: "No".

El periodista Ángel "Baby" Etchecopar salió a bancar al Hospital Garrahan, atacado por el gobierno de Javier Milei desde que La Libertad Avanza (LLA) llegó a la Casa Rosada. Qué dijo en Basta Baby, el programa que conduce en A24.

"¿Por qué un diputado gana cinco palos y un médico gana 800 lucas? O 1,3 millones. No me discutan, estamos hablando de la misma plata", comenzó el periodista, después de que, tras múltiples instancias de lucha, los trabajadores del hospital pediátrico consiguieran un aumento. "Hoy nadie puede vivir con menos de cuatro millones de mangos. Y no me pavee más Milei abrazándose con Luis Petri, toda esta puesta en escena triunfalista", siguió.

Luego, Baby Etchecopar continuó: "Esta gente tiene que ganar cuatro palos. No yo, ellos. Porque yo vengo, digo cuatro boludeces, pero ellos estudian 7,8 años, se especializan. Se queman la vida y están en un ambiente hostil, porque si vos ves los hospitales de adentro son trincheras, no son hospitales. Manejados por políticos hijos de puta, que cuando se rompe un tomógrafo no lo arreglan, que ponen un tomógrafo que cuesta 50 mil dólares y tienen un avión privado que cuesta dos palos".

Su enojo con "los políticos"

"A mí ya me hartaron los políticos, no el Garrahan. Me hartaron los políticos, porque esta gente vive aplaudiendo como los jubilados y ellos se suben la dieta y nos la comemos doblada", siguió el periodista, quien aseguró que los argentinos "bancamos prostitutas, y merca, y autos y choferes" y sentenció: "Espert, supuestamente vinculado al narcotráfico, tiene custodia de la Policía Federal que garpo yo. Y nosotros salimos a que nos caguen a tiros en un semáforo. No hay policía".