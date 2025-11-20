Recorren 741 km y unen tres puntos clave de Argentina: las rutas nacionales que cambiarán el futuro del transporte

La firma Autovía Construcciones y Servicios S.A. obtuvo la concesión del Tramo Oriental de esta Licitación Pública Nacional e Internacional.

Mediante la Resolución 80/2025, la Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, avanzó con la adjudicación de la concesión de 741 kilómetros correspondientes a los Tramos Oriental y Conexión, que conforman la primera etapa de la Red Federal de Concesiones. Esta decisión afectará a las rutas nacionales 12, 14, A015 y del Puente Rosario – Victoria.

En este proceso, la empresa Autovía Construcciones y Servicios S.A. resultó seleccionada para gestionar el Tramo Oriental de la licitación, que abarca las rutas nacionales 12, 14, 135, A015 y 117. Se trata de un corredor clave que atraviesa las provincias de Buenos Aires, Entre Ríos y Corrientes.

La firma Autovía Construcciones y Servicios S.A. obtuvo la concesión del Tramo Oriental de esta Licitación Pública Nacional e Internacional.

En paralelo, las compañías Obring S.A., Rovial S.A., Edeca S.A., Pitón S.A. y Pietroboni S.A. fueron las adjudicatarias del Tramo Conexión, que incluye el estratégico Puente Rosario–Victoria (RN 174), enlace directo entre Entre Ríos y Santa Fe.

Una obra clave para el Mercosur

La Etapa 1 de la Red Federal de Concesiones contempla más de 700 kilómetros insertos en el corredor del Mercosur, uno de los corredores más importantes para el comercio regional. Este eje conecta con cuatro pasos fronterizos, integra el puente sobre el Río Paraná y se vincula con puertos y polos productivos del Gran Rosario, un factor que promete dinamizar las exportaciones y mejorar la logística.

El Puente Rosario–Victoria (RN 174) vincula las provincias de Entre Ríos y Santa Fe.

De acuerdo con lo informado por lel medio local El Entre Ríos, las próximas etapas sumarán nuevos tramos hasta superar los 9.000 kilómetros de red concesionada. Además, remarcaron que el sistema no contemplará aportes del Estado.