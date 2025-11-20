A qué hora llueve en Santa Fe y Rosario: el pronóstico del tiempo para hoy, jueves 20 de noviembre de 2025

El jueves arranca con sol, pero el alivio térmico llegará acompañado de tormentas aisladas en Rosario y Santa Fe.

El jueves 20 de noviembre amaneció con calor y humedad en el centro santafesino, pero el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestra un quiebre claro: el mal tiempo entrará entre la tarde y la noche, con diferente intensidad según la ciudad. Tanto Rosario como Santa Fe capital esperan precipitaciones, algunas potencialmente fuertes, en el cierre de la jornada.

En ese sentido, el SMN difundió una alerta por la inestabilidad extendida en el Litoral, lo que representará un jueves atravesado por el calor previo a la lluvia y un viernes más fresco y gris.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este jueves

En Rosario, la mañana se mantiene estable, sin chances de precipitación y con temperaturas que rondan los 16° a 17°. Sin embargo, el cambio llega a partir de la tarde.

Tarde: 40–70% de probabilidad de lluvia, con precipitaciones ya instalándose sobre la ciudad.

40–70% de probabilidad de lluvia, con precipitaciones ya instalándose sobre la ciudad. Noche: 70–100% de probabilidad, con tormentas y lluvia intensa.

70–100% de probabilidad, con tormentas y lluvia intensa. Temperatura máxima: 31°.

31°. Temperatura mínima: 16°.

El viento rotará y traerá humedad, lo que genera condiciones típicas de pretormenta: nubosidad creciente, ambiente pesado y posible actividad eléctrica aislada hacia el anochecer.

Pronóstico de Santa Fe.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este jueves

En Santa Fe ciudad, el frente inestable llega antes que en Rosario y con temperaturas más elevadas.

Mañana: estabilidad total y 0% de lluvias, con 18° y cielo parcialmente despejado.

estabilidad total y 0% de lluvias, con 18° y cielo parcialmente despejado. Tarde: 10–40% de probabilidad, primeras lluvias aisladas.

10–40% de probabilidad, primeras lluvias aisladas. Noche: 40–70%, condiciones de tormentas y chaparrones más definidos.

40–70%, condiciones de tormentas y chaparrones más definidos. Temperatura máxima: 34°, la más alta de la región.

34°, la más alta de la región. Temperatura mínima: 18°.

La combinación de calor extremo y humedad alta puede generar chaparrones súbitos, calles resbaladizas y visibilidad reducida, un clásico de los días de transición en la capital provincial.

Pronóstico de Rosario.

Las recomendaciones del SMN para el clima inestable del jueves

Llevá paraguas o piloto liviano: no será una lluvia torrencial constante, pero sí habrá chaparrones intermitentes. Mejor algo práctico que puedas guardar cuando afloje.

no será una lluvia torrencial constante, pero sí habrá chaparrones intermitentes. Mejor algo práctico que puedas guardar cuando afloje. Si te movés en auto o transporte público, salí con tiempo: puede haber demoras por acumulación de agua o tránsito más lento.

puede haber demoras por acumulación de agua o tránsito más lento. Atención con calles anegadas: en Rosario, zonas bajas como Pellegrini o bulevares suelen complicarse con lluvias prolongadas.

en Rosario, zonas bajas como Pellegrini o bulevares suelen complicarse con lluvias prolongadas. Desenchufá aparatos sensibles durante tormentas eléctricas.

Pronóstico extendido: ¿cómo sigue el clima en Santa Fe y Rosario para el viernes?

Tanto en Rosario como en Santa Fe, el viernes se mantiene gris y con probabilidad de lluvias intermitentes, según el pronóstico extendido del SMN. La temperatura caerá más de 10 grados en algunos tramos, un respiro después del calor agobiante del jueves.