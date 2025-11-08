Carnaval de Gualeguaychú 2026: cuándo es, cuánto cuesta y dónde comprar las entradas para la fiesta más grande del país.

El Carnaval del País vuelve a encender la ciudad de Gualeguaychú con su edición 2026, prometiendo otra temporada a puro color, ritmo y pasión. Reconocido como uno de los tres carnavales más importantes del mundo, junto a los de Río de Janeiro y Venecia, el espectáculo se desarrollará en el Corsódromo José Luis Gestro, durante las noches de enero y febrero, y convocará a más de 25.000 espectadores por jornada.

La nueva edición comenzará el sábado 3 de enero de 2026 y se extenderá a lo largo de 11 noches: los sábados de enero (3, 10, 17, 24 y 31), los sábados de febrero (7, 14, 21 y 28) y las jornadas del domingo 15 y lunes 16 de febrero, correspondientes al fin de semana largo de Carnaval.

Cómo y dónde comprar entradas para el Carnaval de Gualeguaychú

La venta de entradas para el Carnaval del País 2026 se realiza a través de All Access, la plataforma oficial designada por la organización. Además, habrá venta presencial en las boleterías del Corsódromo, donde se habilitarán distintos horarios de atención durante la temporada alta.

Según adelantaron desde la comisión organizadora, la preventa online comenzó a fines de octubre de 2025 con descuentos especiales y continuará hasta mediados de diciembre, o hasta agotar stock. Luego se habilitará la venta general con todos los sectores disponibles: tribunas, plateas, sillas numeradas y espacios VIP.

El Carnaval del País en Gualeguaychú es un clásico de los veranos argentinos.

Las entradas se pueden adquirir de forma individual por noche o en formato abono, con beneficios para quienes planeen asistir a varias fechas. Se recomienda comprar con anticipación, ya que las ubicaciones preferenciales suelen agotarse en pocos días. Además, los residentes de Gualeguaychú y localidades cercanas suelen contar con promociones especiales, por lo que conviene consultar los canales oficiales antes de realizar la compra.

Una experiencia única

El Carnaval del País no es solo un espectáculo: es una verdadera industria cultural y social. Cada año, las comparsas Marí Marí, Papelitos, O’Bahía, Kamarr y Ará Yeví despliegan su creatividad con más de 270 integrantes, carrozas monumentales y bandas en vivo.

Desde su primera edición en 1981, el evento se consolidó como símbolo de identidad entrerriana y motor turístico de toda la región. Con hoteles colmados, restaurantes a tope y una ciudad que vibra al ritmo del samba enredo, Gualeguaychú vuelve a prepararse para vivir su verano más esperado.