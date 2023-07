Una panelista de LAM confirmó su dolorosa separación: "Soporté muchas cosas"

Una "angelita" confirmó su separación de su marido y reveló el triste momento personal que atraviesa desde hace años.

Una panelista de LAM (América TV) anunció su separación su esposo, con quien llevaba más de 13 años de relación. La "angelita" se mostró sumamente afligida y contó todo sobre su dolorosa ruptura, tras los rumores que circularon en las redes sociales desde hace varios días. Ángel de Brito le preguntó al respecto en medio del programa y la panelista lo confirmó todo. Además, dio detalles sobre el duro momento que está atravesando.

"Estoy separada, sí. Estoy triste", confirmó la "angelita", luego de ser interrogada por el conductor del programa. Cuando De Brito le preguntó si le costó tomar esa decisión, la panelista respondió que se vio obligada a hacerlo "porque pasaron cosas" que afectaron al vínculo, a pesar de que tenían construida una relación de casi 14 años y dos hijos en común.

Se trata de Fernanda Iglesias, una de las panelistas del programa, quien se separó de Pablo Nieto, productor de televisión. “Cuando te volviste de España, mucha gente decía que fue por tu marido, y ahora se suma esto. También mucha gente pensaba que vos estabas separada cuando te fuiste”, comentó De Brito. “No, no estaba separada cuando me fui y no estaba separada cuando volví. Pero pasaron cosas que me hicieron tomar esa decisión y él también estuvo de acuerdo. La verdad es esa, así que sí, con mucha tristeza”, admitió Fernanda.

Cuando De Brito le preguntó si fue en buenos términos, respondió que "nunca es en buenos términos" y que desde hace mucho tiempo intentaron arreglar las cosas. "Igual todo el tiempo estábamos diciendo: ‘Vamos a ponerle onda’. La decisión de separarnos la venimos charlando desde que volví de España”, amplió. En tanto, admitió que está "muy triste" porque su separación implica la ruptura de su familia. "Y para mí, la familia es lo más importante que tengo en el mundo. Y yo no estoy de acuerdo con esto de que ‘seguimos siendo familia’ y qué sé yo. No, ya está, para mí no es así. Él siempre fue mi gran sostén para todo, pero llegó un momento en que hay cosas que ya está", determinó.

"¿Es desgaste? ¿Qué título le pondrías?”, indagó el conductor. “No, no es desgaste, no es desgaste...”, respondió Iglesias. “¿Infidelidades?”, insistió Ángel. “No sé. Me separé porque ya había cosas que no me gustaban, que habían pasado... Soporté muchas cosas”, explicó la "angelita". Si bien no negó ni afirmó la existencia de infidelidades, dijo que fueron "cosas que él hizo”, muchas de ellas, en relación a Jeremías, su hijo de 12 años que comparten.

“Él es re buen padre, pero yo me volví también porque sentí que mi hijo estaba muy solo, porque él trabajaba mucho... También él salía mucho de noche y lo dejaba solo. No sé qué hacía. Sentí que tenía que volver sí o sí porque lo extrañaba mucho a mi hijo”, confesó. Por último, dijo que fue su marido quien le pidió un tiempo. "Pero yo no creo en los tiempos así que le dije que es definitivo. Ya hablé con una abogada porque me quiero divorciar. Él va y viene y yo ahora me voy a comer, vuelvo y está durmiendo en otro cuarto”, cerró Iglesias.

La angustia de Fernanda Iglesias durante su viaje a España

Recientemente, Iglesias se había mudado a España a probar suerte junto con su hija Ema, de 18 años. Sin embargo, al poco tiempo regresó a Argentina porque no pudo tolerar lo mucho que extrañaba a su marido y a su hijo Jeremías, quienes se habían quedado en el país.

"Extrañaba mucho, al punto de tener una angustia en el pecho, tipo un agujero, que empezó un día y yo dije: ‘Bueno, ya se me va a pasar’. Pero al día siguiente me levanté igual y cada vez peor. Fueron tres semanas así. Y al final lloré durante tres días”, confesó. Finalmente, tomó la decisión de volver. "Me desgarré tanto que sentía que no podía vivir, que no podía respirar y que no podía hacer nada. Era como un ataque de ansiedad”, cerró.