Ángel de Brito se hartó y contó la fuerte interna en América TV por Jey Mammón: "No cuenten conmigo"

El conductor de televisión atraviesa un complicado momento con América TV. Ángel de Brito podría irse del canal por Jey Mammón.

Ángel de Brito estaría enojado con las autoridades de América TV por el "lavado de imagen" que el canal querría hacer con Jey Mammón. El conductor de LAM se mostró tajante en su postura y la periodista Marina Calabró reveló detalles exclusivos de los conflictos con la emisora.

El periodista habría desobedecido las supúestas órdenes de Marcelo Tinelli, gerente artístico del canal de Daniel Vila, para darle el derecho a réplica a Jey Mammón en los programas de la emisora. "Conmigo no cuenten para lavarle la imagen a nadie, ni para panquequearme. Pienso lo que dije. Lo ratifico, y lo voy a sostener en la justicia", expresó De Brito según citó la cuenta sobre espectáculos El Laucha.

Al mismo tiempo, Marina Calabró ofreció información sobre el supuesto enojo de Ángel de Brito con las autoridades de América TV y soltó: "Me da vergüenza como dejaron solo al conductor más importante del canal que les salva las papas todos los días. Me parece que yo no tiraría de esa cuerda, salvo que no les importe que renuncie mañana", ante la posibilidad de que el conductor tome la decisión de irse del canal.

Dado que LAM es uno de los ciclos de América TV que logra buenas mediciones de rating pese a tener un tanque como Bendita en competencia directa, la salida de ese programa sería una gran pérdida para el canal de cubo multicolor. Esta situación se dio después de que Jey Mammón acudiera a ciclos de América TV como Intrusos y Secretos Verdaderos para dar su versión de los hechos y defenderse de las acusaciones.

La opinión de Ángel de Brito sobre la entrevista a Jey Mammón en Intrusos

"Hola Ángel. ¿Qué te pareció la entrevista de Flor a Jey? Porque para mí retibia estuvo", le consultó un seguidor al periodista en su cuenta de Instagram. Por su parte, De Brito respondió de manera tajante: "Flor no tiene herramientas para una entrevista así. Fue un acuerdo para no tener una demanda".

La palabra de Flor de la V tras su entrevista a Jey Mammón

"Yo me junté con Jey Mammon la semana pasada y él decidió que lo entreviste en Intrusos. Era necesario escuchar su voz porque periodísticamente era muy interesante", soltó la conductora de Intrusos en diálogo con Radio La Red AM 910. Y concluyó: "Yo creo que lo que intenta es limpiar su imagen, porque él no niega la historia, la relación. Él habla de vínculo, que iban y venían. Pero él no quiere que queden dudas de que él no lo violó".