Fernanda Iglesias se quebró tras un duro cruce con las panelista de Telefe

La panelista de LAM protagonizó un fuerte intercambio con el panel de A La Barbarossa. Cuál es el origen del conflicto

Fernanda Iglesias le declaró la guerra a parte del equipo de A La Barbarossa y las panelistas de Telefe no le tuvieron compasión. El conflicto arrancó por un comentario de la integrante de LAM en contra de sus colega por su estilo de trabajo y terminó con el llanto de la "angelita.

Todo comenzó el pasado lunes, cuando en el programa de América TV mostraron una nota en la que le preguntaron a Analía Franchín quién cree que ganará el Martín Fierro a mejor conductor, si Ángel de Brito o Santiago del Moro. Pero ella se negó a elegir porque ambos son sus amigos. "No tienen huevos, por eso trabajan en ese programa de la mañana. Es un programa donde nadie opina nada. Son todos unos tibios", lanzó sin filtro Iglesias.

La producción de LAM detectó un tema conflictivo y enviaron a un movilero en busca de Analía Franchín, Noe Antonelli, Lío Pecoraro y Nancy Pazos para darle derecho y no dudaron en salirle al cruce. "No está bueno meterse con el laburo de la gente", manifestó la exparticipante de MasterChef Celebrity.

"Entendí con los años y la madurez que me va mucho mejor en la vida sin ser tan extremista, prefiero no ser ni fría ni caliente, prefiero ser tibia. Muchas veces se interpreta ser caliente como ir a destruir gente, y la verdad que no me va. Me ha ido, pero después entendí que los valores son otros", explicó Analía. Y agregó: "Me parece que no está bueno meterse con el laburo de la gente. Yo estoy muy contenta de cómo hago mi laburo, y a las autoridades del canal les encanta mi laburo. Aprendí hace un tiempo a poner la opinión de la gente en plazo fijo a ver si me da algún interés".

Por su parte, Pecoraro sostuvo: "No me considero tibio, opino siempre lo que quiero. A mí no me sorprende nada de nadie. No somos un panel tibio". Por último, Pazos despotricó fuerte contra Iglesias y le recordó su fallida mudanza a España. "Fernanda vino picante de España", le planteó el notero. "¿Se queda? Que locura que tiene... si este país es una mierda para vivir, que se vaya a España. Le duró nada, me da gracia", cerró Nancy.

¿Por qué volvió Fernanda Iglesias?

Al regresar volver al estudio, Ángel de Brito hizo especial hincapié en el comentario de Pazos y le cedió la palabra a su panelista. De inmediato Fernanda Iglesias cambió el rostro y se puso seria al darle una respuesta: “Me da risa porque en realidad si ella supiera los verdaderos motivos por lo que volví, no me deliraría”, dijo la periodista.

El conductor del ciclo no quiso profundizar en el tema y siguió el tema con el resto del panel. Mientras el programa seguía en vivo, la panelista de A La Barbarossa utilizó su cuenta de Twitter para pedirle disculpas a su colega y aclarar que su intención era hacer una broma al respecto, sin conocer los verdaderos detalles de su regreso al país.

Al regresar del corte, Ángel retomó el conflicto entre las periodista e Iglesias redobló la apuesta con una amenaza: "¿Con qué quiere que me meta, con la vida privada? Si quiere me meto con su vida privada, no tengo problema. No creo que le convenga". "Son motivos más graves que los que ella piensa. Pero no importa, está todo bien, Nancy”, cerró.

La periodista sorprendió a todos hace unos meses cuando anunció que se iba a vivir a España con su hija mayor. Iglesias se instaló en Málaga y comenzó a trabajar en la comunicación del club de fútbol Deportivo Argentino. Sin embargo, luego de unas semanas cambió rotundamente de rubro: comenzó a ganarse la vida en una inmobiliaria.

No obstante, según contó en LAM, el sueño de vivir en Europa rápidamente se convirtió en una pesadilla. “No lo aguanté y no me da vergüenza decirlo. Al mes y medio me empezó a pasar esto. Y me acuerdo que fueron tres semanas en las cuales me daba cuenta de que estaba cada vez peor. Mi marido me dijo que buscara asistencia, un psiquiatra", explicó. Finalmente, Fernanda regresó volvió a Argentina en los primeros días de junio y en cuestión de días se incorporó al programa de Ángel de Brito.