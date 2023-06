Fue figura de El Trece y ahora se gana la vida en una inmobiliaria: "Lo necesitaba"

Una reconocida periodista que trabajó en El Trece tuvo un cambio radical en su vida. Curiosamente, dejó los medios para vivir fuera del país y trabajar en una inmobiliaria.

La carrera de una reconocida periodista dio un giro completamente inesperado para la farándula argentina. En las últimas horas, se conoció que una figura que brilló por El Trece y en otros medios de la TV dejó su profesión de lado para ganarse la vida trabajando en una inmobiliaria.

La protagonista en cuestión es Fernanda Iglesias, que se desempeñó durante varios años como panelista de diversos programas de televisión de gran reconocimiento. En marzo de 2023, la periodista de 55 años se fue de la Argentina para vivir junto a su familia a Málaga (España). A la semana de haber arribado consiguió un trabajo como prensa del club de fútbol Deportivo Argentino, pero un mes después decidió renunciar para poner el foco en una profesión completamente distinta.

En un paseo en barco que hizo en Puerto Banús, un argentino le ofreció trabajar en una inmobiliaria de Marbella. Rápidamente, Fernanda aceptó el desafío y le contó a Teleshow por qué decidió dejar de lado su trabajo como prensa: "Necesitaba un trabajo que sea en blanco porque acá para todo te piden recibo de sueldo. Por eso cambié".

"Le conté lo que me esta pasando, hace cuánto había llegado, que estaba buscando trabajo, que en algunos lugares me pedían plata para entrar, otros solo me daban comisión...", relató la ex periodista de LAM (El Trece), donde brilló como panelista del programa conducido por Ángel de Brito. Y agregó: "Tengo recibo de sueldo, seguridad social de España, ya estoy aportando, todo. Eso es re importante, cuando vas a hacer cualquier trámite te piden nómina, que es el recibo de sueldo. Por eso también acepté, porque es un trabajo en blanco. Me enseñan muchas cosas porque para mí es un mundo nuevo".

Fernanda Iglesias dejó los medios de TV para trabajar en una inmobiliaria.

Alejada de las cámaras de televisión, Fernanda disfruta de su nuevo trabajo en una inmobiliaria: "Vine a Málaga a ver qué onda y terminé ateniendo clientes que quieren alquilar o comprar en la Costa del Sol. Así que, ya saben a quién acudir si quieren una casita frente al Mediterráneo".

La carrera de Fernanda Iglesias en la TV argentina

2005 - 2010: Duro de Domar (El Nueve)

Duro de Domar (El Nueve) 2010 - 2011: Gran Hermano 11 El Debate (Telefe)

Gran Hermano 11 El Debate (Telefe) 2014 - 2016: Nosotros a la Mañana (El Trece)

Nosotros a la Mañana (El Trece) 2018, 2019 - 2021: Hay que ver (El Nueve)

Hay que ver (El Nueve) 2018: Los especialistas del Show (El Trece)

Los especialistas del Show (El Trece) 2022-23: LAM (El Trece)

Fue figura en ShowMatch y hoy trabaja como delivery en el exterior

Se trata de Matías Santoianni, quien hace poco tiempo, comenzó a trabajar en su emprendimiento gastronómico de productos órganicos. "Económicamente yo no tengo tanto gasto, no soy de volverme loco con eso. Funciona muy bien y me gusta hacerlo porque es algo orgánico que sale de la naturaleza y hoy está muy en auge", expresó meses atrás en diálogo con Juan Etchegoyen por Mitre Live.

Santoianni llegó como unas de las figuras a Bailando por un sueño y en un momento sumamente especial, ya que se trató del primer programa de Marcelo Tinelli en 2006 luego del éxito de Ritmo de la noche y Videomatch. Si bien en la antesala del debut del "Cabezón" era catalogado como candidato, su paso por el reality show de El Trece fue muy fugaz.

El actor de telenovelas como Solamente vos, Son amores, Padre Coraje, entre otras pertenecientes al canal de las estrellas gerenciado por Adrián Suar, fue el primero en abandonar la pista tras haber bailado al ritmo de la música disco y el folklore. Su compañera se llamaba Nathalia Rodríguez y en ese momento había un total de nueve participantes, pocos a comparación de los números logrados en los años posteriores.

Sobre su actividad como emprendedor de productos orgánicos y delivery, Santoianni, alejado de la televisión, sostuvo: "Me ha dado muy buenos frutos, yo entrego un pedido y no tengo problema con eso". Además explicó que "todo esto lo hago de manera online, la gente pide online por la página y yo se los alcanzo".