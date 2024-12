"Estoy medicada": dolor por lo que Oriana Sabatini confesó sobre su salud.

Oriana Sabatini despertó preocupación entre sus seguidores al revelar el delicado momento personal que atraviesa. La reconocida modelo e influencer es una de las jóvenes más queridas en el mundo del espectáculo debido a que siempre se muestra muy abierta a la hora de hablar sobre sus luchas personales. En las últimas horas, dio a conocer un preocupante dato sobre su estado de salud.

En varias entrevistas, la hija de Catherine Fulop había dado a conocer sus problemas vinculados al TCA (Trastornos de Conducta Alimentaria), a la depresión y a la ansiedad. En este marco, habló al respecto durante su paso por el streaming Sería Increíble, de Olga. Durante la conversación, arrojó un dato que pocos sabían sobre su presente.

"Igual estuve deprimida toda mi vida. O sea, estoy medicada y siempre hablo mucho con mis profesionales. No sé qué vino primero, si el huevo o la gallina, que en mi caso sería el trastorno alimenticio o la depresión. Es como que a veces siento que tengo depresión porque tengo un trastorno alimenticio o a veces a veces siento que es al revés", comenzó diciendo.

Además, describió la depresión "como que tenés ese pitido en el oído constante pero que te está diciendo cosas malas sobre vos". "La medicación no es que hace que no te vuelvan esos pensamientos nunca en la vida. Te lo regula, pero tenés que hacer un laburo terapéutico para vos también empezar a tener mejores herramientas. Hay cero motivación. Pensé que era porque me fui allá pero vine acá y lo mismo", reflexionó.

Además, añadió que para ella es muy importante "tener una rutina, aunque se trate de algo pequeño". "Estar todo el día ocupada tampoco me ayuda. Yo no tengo la posta de nada y siempre es con un médico. Y a parte de un psiquiatra, un psicólogo siempre", cerró la artista y esposa de Paulo Dybala.

Sorpresa en el fútbol por lo que contó Oriana Sabatini a días de casarse con Dybala: "Cornuda"

Meses atrás, Oriana rompió el silencio sobre los rumores de infidelidad alrededor de su relación con Dybala, días antes de casarse. Apenas unos días de su casamiento, se filtraron declaraciones de la reconocida modelo y cantante sobre las versiones de que el futbolista le habría sido infiel, que circularon con fuerza en las redes sociales. Sus declaraciones generaron un fuerte impacto entre sus seguidores, especialmente porque dentro de poco serán marido y mujer.

La boda de la hija de Catherine Fulop y Dybala estaba a punto de concretarse. El festejo se hizo en Argentina, su país natal, y asistirán sus seres queridos más cercanos. En las últimas horas, Estefanía Berardi recordó en LAM (América TV) una vieja entrevista a Oriana de comienzos de 2024, en la que habla sobre las posibles infidelidades de su pareja.

"Si mi novio me caga y alguien quiere venir a avisarme, buenísimo, pero que venga con pruebas, porque si no las tenés sos un choto. No querés hacer un bien, es para joder. No es la muerte de nadie que mi novio me sea infiel, la gente se hace una película en la cabeza...", comenzó diciendo Oriana, ante la mirada atónita de Ángel de Brito y las panelistas.

Por último, concluyó: "Es feo que te digan ‘sos una cornuda consciente’ pero para mí, no es grave. Lo peor que puede pasar es separarnos y ya está”. Sus declaraciones generaron mucha sorpresa entre sus fanáticos, y muchos se preguntaron si habría sido cierto todo lo que se dijo.

Apenas a un mes de la propuesta de matrimonio de Dybala para Oriana en la Fontana di Trevi, salió a la luz un fuerte rumor. Según esta versión, el futbolista estuvo en una polémica fiesta con Ángel di María, Leandro Paredes y muchas otras modelos con las que los tres habrían tenido una aventura.

En medio de estos rumores, la modelo Carmela Castro Ruíz aseguró que la invitaron a esa fiesta a cambio de una gran suma de dinero. "Me mandaron este mensaje para hacer presencia en la fiesta post partido. Claramente no fui... no me copa... Hubiese ido si me dejaban estar con el celular y aprovechaba para hacer contenido y chusmearles TODO, pero te sacan el celular antes de entrar a la fiesta pues #todosinfieles", aseguró.

Ante esto, la cuenta de X (ex Twitter) @whyisrubi señaló: "Paulo Dybala andaba con varias también. Lo vi chapar con diferentes mujeres". Luego, sumó: “Se rumorea que Juana Betnaza se cog... el lunes a Dybala, en la post fiesta. Y que otra modelo, Katu Berman estuvo toda la noche con Leandro Paredes”. Sin embargo, más tarde Oriana desmintió estas versiones.