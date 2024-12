Migliore se la pudrió a Maravilla Martínez antes de la pelea de boxeo en el Párense de Manos

Boxeo: el picante mensaje de Migliore a Maravilla Martínez antes de la pelea

Pablo Migliore encendió la previa de la pelea que tendrá contra Sergio "Maravilla" Martínez el próximo 19 de diciembre en el Estadio José Amalfitani de Vélez Sarsfield en el marco del Párense de Manos II. El exarquero de Boca Juniors no se guardó nada sobre este combate y se mostró por demás confiado para enfrentar al dos veces campeón del mundo de boxeo. Claro que, no será un compromiso nada fácil para el exhombre del "Xeneize" que igualmente no pierde la ilusión de dar el batacazo.

Sus declaraciones tuvieron lugar en el ciclo Todo Pasa, que Matías Martin conduce en Urbana Play. El periodista le consultó sobre lo que será este difícil compromiso y Migliore no dudó a la hora de contestar lo que piensa. Es que en el evento en cuestión, organizado por Luquitas Rodríguez, el cruce será uno de los principales teniendo en cuenta los nombres de los que boxearán. El "Loco" también sabe lo que significa subirse al cuadrilátero, por eso no se achica contra el quilmeño que llega como candidato.

"Él siempre fue muy ágil y de apoyarse en su estado físico. En la preparación de uno, me da igual. En el boxeo te tenés que preparar vos. Tenés un índice de cómo puede ser tu rival", aseguró Migliore y luego el conductor le consultó sobre Martínez. "Le voy a ganar", fue la contudente respuesta de Migliore con respecto a este tema. "Cuando arranque la pelea me voy a parar en el centro del ring e invitarlo a que venga. Si no puedo me iré a la lona, pero no voy a correr para ningún lado. Cuando empiece la pelea le voy a decir 'Sergio vení'. Son cuatro rounds, no se puede especular mucho", agregó el exarquero.

Por otro lado, el "Loco" lanzó: "Nunca perdí ahí. Siempre que fui gané, una vez sola perdí pero estaba en el banco de suplentes, la de Estudiantes contra Boca". De esta manera, recordó la final que se jugó en cancha del "Fortín" que el "Pincha" ganó por 2 a 1 en 2006. Por otro lado, Matías Martin le consultó sobre qué se siente ser noqueado y el exportero esbozó: "Que te noqueen no te das cuenta, no sabés qué pasó en ese momento. Cuando me me acuerdo que estaba sentado en la silla, sonó la campana y salí a pelear de vuelta. Cuando voy a la clínica por los golpes me quería ir y preguntaba '¿Qué pasó?' ¿Qué perdí?'.

Por último, nuevamente insistió con lo que será la pelea contra "Maravilla" Martínez, el resultado que espera y cómo se prepara: "Voy a salir a ganar, es lo que sé y pienso todos los santos días desde que entreno tres veces al día. Voy a ganar y cada día corro la vara un poquito más".

Cuándo pelean Maravilla Martínez vs. Pablo Migliore: fecha, lugar y cómo verlo en vivo en Párense de Manos 2