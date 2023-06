Fernanda Iglesias volvió al país tras padecer un calvario en España: "No podía"

La periodista se instaló en Europa hace algunos meses y probó suerte en el sector inmobiliario. El duro relato sobre su experiencia en España.

Fernanda Iglesias supo brillar en varios programas de televisión. Tal vez por eso se generó gran impacto cuando hace algunas semanas se conoció que había cambiado rotundamente de rubro: empezó a trabajar a una inmobiliaria de Marbella.

La periodista se instaló en España en marzo para "probar suerte" y comenzó a desempeñarse en la comunicación del club de fútbol Deportivo Argentino, pero un mes después decidió renunciar para poner el foco en una profesión completamente distinta. Un compatriota le ofreció trabajó en el sector inmobiliario y rápidamente aceptó. "Necesitaba un trabajo que sea en blanco porque acá para todo te piden recibo de sueldo. Por eso cambié", reveló en diálogo con Teleshow.

La expanelista de Duro de Domar, entre otros ciclos, sintió que era el momento indicado para cumplir con su sueño de vivir en Europa y fue así que viajó acompañada por su hija Ema, de 18 años. Sin embargo, aquí se quedaron su marido, el productor Pablo Nieto, y al hijo que tuvieron juntos, Jeremías, de 12. Sin embargo, sus planes no salieron como lo esperaba y en las últimas horas regresó al país.

La periodista visitó LAM y Ángel de Brito le preguntó por qué volvió. “Extrañaba mucho. Al punto de tener una angustia en el pecho, tipo un agujero, que empezó un día y yo dije: ‘Bueno, ya se me va a pasar’. Me acuerdo que ese día me fui a ver a la K'onga. Pero al día siguiente me levanté igual. Y cada vez peor. Fueron tres semanas así. Y al final lloré durante tres días”, contó Iglesias.

Fernanda admitió que ella pensaba que iba a poder soportar el hecho de tener a su familia dividida, pero la distancia le jugó una mala pasada. "Pensé que me lo iba a bancar. Pero extrañaba mucho”, dijo. Y recordó que hace unos días, cuando había salido vía Zoom para el programa por el conflicto entre Morena y Jorge Rial, había dicho que estaba para tomarse un avión al día siguiente. “Y lo hice, porque lo sentí. Lloré tanto y me desgarré tanto, que sentía que no podía vivir, que no podía respirar y que no podía hacer nada. Era como un ataque de ansiedad”, destacó.

De hecho, reveló que su vuelta al país se dio de forma intempestiva. “Tenía pasaje para irme a Sevilla, donde me había pagado el alojamiento ya. Y me iba a encontrar con la hermana de Georgina Barbarossa para ir a ver a Rudy Chernicoff. Tenía todo un plan armado para ese fin de semana. ¡Rarísimo! Pero amaba ese plan, estaba fascinada. Me parecía muy divertido porque era bizarro. Tenía el tren pagado y no podía. Sentía que me moría real”, relató.

De todas formas, la periodista dejó en claro que no se siente mal por no haber seguido adelante con su sueño. “No lo aguanté y no me da vergüenza decirlo. Al mes y medio me empezó a pasar esto. Y me acuerdo que fueron tres semanas en las cuales me daba cuenta de que estaba cada vez peor. Mi marido me dijo que buscara asistencia, un psiquiatra. Pero no es fácil en España, me daban turno para dentro de dos meses. Y ya no podía hacer nada, estaba paralizada”, cerró.

Fernanda Iglesias reemplazará a Andrea Taboada en LAM

La salida de Andrea Taboada de LAM generó un gran revuelo. La panelista hizo una impactante publicación en sus redes en las que reveló que estaba “muy triste” por tener que dejar el programa de América TV. Sin embargo, los cambios estaban planeados hace tiempo, al punto que ya se conoció a su reemplazo.

A través de historias de Instagram, Ángel de Brito se encargó de clarificar quienes podrían ser las reemplazantes de las panelistas salientes y negó que vayan a ser Josefina Pouso, Cinthia Fernández, Viviana Colmenero, Coti Romero o Connie Ansaldi. Pero al mismo tiempo, en el programa de Twitch Siempre Primicias, Nacho Rodríguez reveló que la nueva integrante del panel será en realidad una reincidente: Fernanda Iglesias, que regresó a Argentina tras su breve paso por España.

La periodista viajó a la península ibérica hace dos meses, en La Tarde del 9, indicaron que la idea de la producción es que la periodistas se sume en julio. “Andrea es parte del equipo de producción, y sigue en ese grupo. La idea de Ángel era que se despidan el día 30 de junio”, contó Ana Laura Román.

“No sé si se acuerdan del problema que tuvieron con Fernanda, que es la enemiga íntima de Andrea”, recordó la panelista del programa de Tomás Dente, en referencia al cachetazo que la primera le propinó a Taboada hace algunos años en Nosotros a la mañana. Además, tuvieron múltiples cruces al respecto en LAM.