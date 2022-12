Fernanda Iglesias sorprendió a todos: "No tengo mucho tiempo más"

La panelista de LAM hizo un profundo anuncio sobre su futuro a Ángel de Brito.

Fernanda Iglesias hizo un fuerte anuncio que golpea de lleno a LAM (América TV), magazine de Ángel de Brito, tras las salidas repentinas de varias angelitas. "No tengo mucho tiempo más", declaró.

La panelista compartió su decisión de bajarse del programa para cumplir su sueño de probar suerte en el exterior. "¿Podemos contar lo tuyo o es muy prematuro? Ella se va a vivir a otro país", disparó Ángel de Brito, cediéndole la palabra a Iglesias. "En realidad es para conocer. Es una experiencia que toda mi vida quise hacer y lo haré el año que viene. Me voy a España, no se de qué voy a trabajar pero voy a cambiar de vida ", confirmó la periodista.

"Siento que este edificio ya está construido, que ya no tengo más nada que construir, y necesito un cambio de vida. Toda mi vida quise vivir en otro lado, y cumplí 50 años y dije 'bueno, no tengo mucho tiempo más", agregó, aportando una sincera reflexión dramática a su relato.

Tras el impacto que causó la noticia en sus compañeras, Fernanda Iglesias reveló: "Por ahí al año digo que me vuelvo, ni idea. Mi marido me re apoya y por ahora se queda acá. Me voy con mi hija. Me voy a Málaga, al sur de España. Quiero experimentar el mundo".

Con su salida, el programa de espectáculos de Ángel de Brito quedó desmembrado una vez más (la periodista Pía Shaw ya había anunciado que se iba y Ana Rosenfeld siguió el mismo camino durante el ciclo 2022) y deberá tener una renovación de panelistas para el 2023. Se sabe que Yanina Latorre y Andrea Taboada seguirán, por el momento, en el picante magazine de que se ganó un lugar de referencia en la televisión de aire.

El descargo de Pía Shaw en LAM: "Ángel de Brito no me echó"

Semanas atrás, Pía Shaw también informó que se iba de LAM y aclaró que su salida no se debió a ninguna pelea con sus compañeras, como sucedió con otras panelistas del ciclo, en el pasado. "Estoy feliz, estoy bárbara. Los quiero mucho. Ángel de Brito no me echó", cerró entre risas.

Alineado a sus palabras, el conductor del ciclo reflexionó sobre su compañera y la llenó de halagos: "Es una gran profesional, es una gran compañera. Acá todo el mundo te ama. Acá, en este canal y por donde pasás dejás buenos recuerdos".