ARCA confirmó el aumento del Impuesto a las Ganancias: ¿Cuánto hay que pagar?

De cuánto es el nuevo piso del impuesto a las ganancias.

La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) estableció y comunicó los nuevos montos del pago del Impuesto a las Ganancias. Esto corresponde a una de las dos subas anuales que realiza en ente nacional.

Es así cómo la ex Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) confirmó el aumento tras conocerse la inflación de junio, ya que la suba se determina por el aumento de precios semestral, en este caso de enero a junio del 2025.

De esta manera un empleado en relación de dependencia que no tiene hijos no deberá pagar Impuesto a las Ganancias si su ingreso mensual bruto no supera los $2.624.000. Esto es $2.178.000 de ingreso neto.

En tanto, los empleados con dos hijos tendrán un tope libre de impuesto que asciende a $3.054.000 brutos, lo que corresponde a un neto de $2.535.000 para los solteros y $3.464.000 brutos y de $2.890.000 netos para los casados.

Cabe recordar que quienes superen estos montos y paguen este impuesto abonarán entre un 5 y un 35 por ciento del sueldo dependiendo de que categoría esté el contribuyente.

Qué deducciones se pueden hacer para pagar menos de Ganancias:

Hijos menores de 18 años o incapacitados para el trabajo.

Cónyuge sin ingresos.

Alquileres.

Medicina prepaga.

Escuela privada y compra de útiles.

Servicio doméstico.

Donaciones.

Préstamos hipotecarios.