Rocío Rial rompió el silencio y arde la interna con Morena y Jorge: "Le dejaron de pagar"

Rocío Rial, la menor de las hijas de Jorge, salió con los tapones de punta luego de los dichos de su hermana Morena en distintos programas de televisión dedicados a la farándula. El fuerte testimonio en América TV.

Rocío Rial es la hija menor de Jorge y la que menos injerencia mediática tomó en el escándalo familiar que se desató a partir de los dichos de Morena. En las últimas horas, fue interceptada por el móvil de un programa de espectáculos y se mostró completamente enojada por la trascendencia que tomó la vida personal de ellos. "Me rompe las pelotas lo que estuvo diciendo últimamente, no me interesa ni un poco", lanzó sobre su hermana.

Desde que Morena Rial apareció en el mundo de la televisión y el espectáculo a contar su historia familiar con un personaje tan conocido como su padre, se generaron un sinfín de reacciones. La joven de 24 años apuntó contra el conductor; Silvia D'Auro, su madre adoptiva; y su hermana Rocío, quien recientemente rompió el silencio sobre este tema.

"No tengo relación, cero. No me parece las cosas que anda hablando. Me parece perfecto que hable de ella, pero no me parece que hable de mí o de mi historia", expresó en diálogo con el móvil de A La Tarde, el programa conducido por Karina Mazzocco en América TV. Es por eso que tomó la decisión de ponerle un "bozal legal" para que no la mencione públicamente.

"Yo no me acercaría a Morena. Silvia D'Auro quedó en el pasado desde 2012, no la vi más. Yo voy al psicólogo y lo hablo", lanzó Rocío con respecto a las crudas historias familiares que contó su hermana en programas como LAM, A La Tarde y Polémica en el bar. En última instancia, antes de retirarse del móvil dejó una frase reveladora sobre por qué, para ella, su hermana Morena salió a ventilar todos estos detalles: "Podés decir que es búsqueda de amor, pero cuando salís a hablar de todos solo porque te dejaron de pagar el alquiler...Jorge le dejó de pagar la niñera porque salió a decir de todo. Y todavía le pagaba el colegio al nene. Me parece que no da. Estoy enojadísima con ella".

Morena Rial reveló cómo la torturaba su madre, Silvia D'Auro: "Me sentaba"

Morena Rial habló sobre los duros episodios que vivió durante toda su niñez y adolescencia con su madre adoptiva, Silvia D'Auro, ex esposa de Jorge Rial. Según la joven de 24 años, D'Auro la torturaba psicológicamente por su peso, al igual que a Rocío, su hermana menor. Estas declaraciones salieron a la luz justo después de la entrevista que Morena brindó en A la Tarde (América TV), en la que reveló secretos desconocidos de su relación con su familia.

Durante su paso por el programa, Morena contó que D'Auro las maltrataba física y verbalmente. "Es una mentirosa. Es una psicópata, loca. Llegábamos al colegio con golpes, desde el colegio la llamaban y le decían que la iban a denunciar a la policía", aseguró la hija de Rial. Sus dichos desataron una fuerte controversia en su familia y, más tarde, dio detalles sobre el tema en Polémica en el Bar (América TV).

“Me hice un bypass gástrico a los 16 años. Silvia me sentaba a mí en la mesa y me hacía ver Cuestión de Peso en ese momento y me decía: 'Si seguís comiendo, vas a quedar así'. Era gente de 300 kilos”, recordó la hija del conductor. Y destacó que su hermana menor, Rocío, no sufría tanto el bullying porque era "más calladita" y "estaba en otro mundo". Por otro lado, destacó que D'Auro estaba obsesionada con su propio cuerpo y que, por esa razón, lo proyectaba en sus hijas: “Ella tomaba pastillas para estar flaca y tenía un problema con eso. Se tomaba muchas pastillas a la mañana".

Cuatro años atrás, Morena había contado en Flor de Tarde (Ciudad Magazine) que sus padres la llevaban al nutricionista para someterla a rigurosas dietas desde que tenía 5 años. "Yo estaba traumada de chiquita. Desde los 5 años me llevaban al nutricionista, eso no es normal. A los 5 años, es para traumarte", sumó la joven.