Fuerte revelación de Morena Rial sobre su madre: "Está muerta"

La hija de Jorge Rial reveló cómo es su actual relación con su madre tras los conflictos acontecidos hace más de diez años.

Morena Rial volvió a expresarse sobre sus sentimientos hacia su madre, Silvia D'Auro, y fue lapidaria en sus declaraciones. La hija de Jorge Rial reavivó el conflicto con su madre que fue un escándalo mediático hace una década, con acusaciones de maltrato y discriminación de la niña a D'Auro.

"El tema es medio viejo, ya lo había hablado en su momento y ahora estoy con la cabeza en otra cosa. No tengo ganas de pensar en ella porque sé que está todo bien y la vida le va a devolver todo lo que hizo", enunció la joven en A la Tarde y luego dejó en claro que no le iniciaría acciones legales a D'Auro porque no tiene ganas de revivir heridas del pasado y verle de nuevo la cara a su madre.

La conductora Karina Mazzocco le preguntó a Morena sobre la actitud de Silvia al enterarse del nacimiento de su nieto y ésta dejó en claro que nunca se interesó: "Tuvimos una charla un poco fuerte la última vez que yo la vi, cuando yo ya era más grande, y después no quise saber más nada". Además, la celebridad de redes aseguró que ni ella ni su hermana Rocío tienen trato con su madre.

"Por lo que me dijeron está viviendo en San Martín de los Andes. No tengo mucha idea de su vida", agregó Morena. Y concluyó con una contundente frase: "Para mí Silvia está muerta desde hace mucho tiempo. No es alguien que pueda llegar a estar en mi vida, ya está. Ya no me afecta a mí. Ella se ganó eso".

La respuesta de Pamela David a Jorge Rial tras su chicana sobre su pelea con Yanina Latorre

Jorge Rial aprovechó la incorporación de LAM a América para reavivar un conflicto del pasado entre Yanina Latorre y Pamela David, esposa del dueño del canal, Daniel Vila. "Yanina dijo barbaridades impresionantes de Pamela David y es la primera dama, tiene un poquito de poder", enunció el periodista. Pamela David le respondió a su colega en diálogo con Catalina Dlugi y soltó: "A mí no me llama la atención porque de verdad es un provocador. Habla más de él que de mí. A mí no me define, yo no tengo problemas con nadie".

David también se refirió a su pelea con Latorre y aseguró: "Nos cruzamos en un Martín Fierro de radio y ella venía con su marido. Cuando la agarré se quedó dura. Entonces le dije: ‘Relajá, ya está, no tengo problemas con vos’".