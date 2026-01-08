El presidente alemán afirma que EEUU está destruyendo el orden mundial

FOTO DE ARCHIVO: El presidente alemán Frank-Walter Steinmeier pronuncia un discurso en su residencia del Palacio de Bellevue en Berlín, Alemania

‍El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, criticó duramente la política exterior de ‍Estados Unidos bajo ⁠la presidencia de Donald Trump e instó al mundo a no dejar que el orden mundial se desintegre en una "cueva de ladrones" donde los inescrupulosos toman lo que quieren.

En unos comentarios de inusual dureza, que parecían referirse a acciones como ‌el derrocamiento del presidente de ⁠Venezuela, Nicolás Maduro, el ⁠fin de semana, el exministro de Relaciones Exteriores dijo que la democracia mundial estaba ‍siendo atacada como nunca antes.

Aunque el papel del presidente alemán ⁠es en gran medida ‌ceremonial, sus palabras tienen cierto peso y tiene más libertad para expresar opiniones que los dirigentes políticos.

Tras describir la anexión rusa de Crimea y la ‌invasión ‌a gran escala de Ucrania como un punto de inflexión, Steinmeier dijo que el comportamiento de Estados Unidos representaba una segunda ruptura histórica.

"Luego ​está la ruptura de valores por parte de nuestro socio más importante, Estados Unidos, que ayudó a construir este orden mundial", dijo Steinmeier en declaraciones en un simposio a última hora del miércoles.

"Se trata ‍de evitar que el mundo se convierta en una cueva de ladrones, donde los más inescrupulosos se lleven lo que quieran, donde regiones o países enteros sean ​tratados como propiedad de unas pocas grandes potencias", dijo.

Es necesaria una intervención activa en situaciones ​de amenaza y hay que convencer a países como Brasil e India ⁠para que protejan el orden mundial, dijo.

