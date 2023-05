América TV pierde una importantísima figura: "Profunda tristeza"

El magazine A la Tarde atravesó un momento de tristeza al despedir a una de sus más reconocidas figuras del panel.

En un año de fuertes cambios para América TV, la periodista Débora D'amato anunció su salida del magazine A la Tarde en una emotiva despedida al aire y no pudo ocultar su llanto al abandonar su silla. La reacción de Karina Mazzocco y la picante chicana con la que le dijo adiós a su compañera.

En sus minutos finales, el clima de A la Tarde se nubló y Karina Mazzocco dio la sorpresiva noticia a todos los televidentes. "Nos está dominando una profunda tristeza aunque estamos muy felices porque una compañera a la que amamos le surge una posibilidad de laburo mejor y en este momento de su vida a ella le sirve. Eso implica que no podamos disfrutar de su compañía a partir de hoy: se nos va Débora D'amato", contó la conductora.

Muy emocionada, la panelista señaló: "Quiero agradecer. Yo fui muy feliz en este programa (...) No es común lo que se logró en este programa fuera de cámara. Pelearme con Ventu (Luis Ventura) y en los cortes comer un alfajor, y entender que forma parte del show. A mí José Núñez, cuando me trajo acá, me dijo 'vos sos mala y te peleás'. Y me lo tomé muy a pecho el ser mala y pelearme; no soy mala ni me peleo mucho en la vida, cada vez menos".

Luego de valorar el cariño y trabajo de sus compañeros y del equipo técnico del programa, Débora le dedicó unas palabras a la conductora pero no pudo evitar llorar: "A vos Kari, te amo profundamente. Sos una mina divina, una gran compañera, sabés dar lugar, sos muy generosa, algo que no es común en el medio".

"Este canal es mi casa, por más que me vaya. Acá tuve a mis dos hijas: Lola y Charo (...) Empecé haciendo Deportes, 26 años corriendo atrás de jugadores, técnicos y dirigentes. Me aburrí y de muy grande tuve la oportunidad de salir de un rubro y meterme en otro, que no es sencillo en esta profesión. Y la verdad es que este canal me abrió las puertas para hacer un cambio enorme", cerró en su despedida del magazine.

Antes de dar por finalizada la emisión, Karina Mazzocco aprovechó para lanzarle una picante broma a su ahora "rival" y disparó, en tono divertido: "¿En serio que vamos a ser competencia? Te voy a matar". "Una hora, es poquito", le restó dramatismo D'amato.

Marcela Pagano ya tiene nuevo trabajo tras su salida de A24

Luego de su abrupta salida de A24 que generó gran controversia en el mundo del espectáculo, Marcela Pagano comenzará un programa nuevo. La periodista fue desvinculada de la señal luego de protagonizar un tensa discusión con Eduardo Feinmann, pero ya consiguió un empleo en donde seguir como figura de los medios.

"Quiero contarles que el viernes por la noche fui desvinculada del Grupo América. Después de soportar siete meses de presiones, terminé de comprender que era imposible hacer periodismo con la gente que dirige hoy esa señal", escribió Pagano en su descargo en las redes sociales tras haber quedado fuera del canal el pasado 1° de mayo. Y, según trascendió, por la información brindada por Big Bang News, el departamento de recursos humanos de A24 realizó una investigación interna tras recibir denuncias de varias personas del canal en contra de Marcela Pagano. Sin embargo, no hay una versión oficial que esclarezca lo ocurrido. Mientras tanto, la periodista ya inauguró un nuevo contrato.

Según informó Pablo Montagna para La Nación, Marcela Pagano formará parte de la radio AM 1030 con su propio magazine. Precisamente, la periodista especializada en econonomía estará al frente de un magazine de mediodía bajo el nombre de A Quien Quiera Oír, de lunes a viernes de 12 a 14.

Este espacio antes pertenecía a Paula Trapani con su ciclo Mediodia con Paula, que ya no está más en esta franja horaria. Por su parte, ya se confirmó que Pagano arrancará el ciclo el próximo lunes 7 de mayo y estará acompañada por Analía Graffigna, Martin Canay y Alejandro Di Biasi.