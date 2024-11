Colapinto le devolvió los elogios a Verstappen tras otro título: "Impresionante"

El elogio pleno de Colapinto a Verstappen.

Franco Colapinto le devolvió los elogios a Max Verstappen, tras otro título en la Fórmula 1 para el neerlandés de Red Bull. El cuarto trofeo consecutivo para el astro nacido en Países Bajos se concretó en el Gran Premio de Las Vegas 2024, por lo que el piloto argentino de 21 años lo valoró en la zona mixta del circuito estadounidense, en la antepenúltima fecha de la temporada.

El bonaerense aseguró que el hijo de otro colega como Jos Verstappen es claramente el mejor de la actualidad y lo volvió a demostrar con esta estrella, más allá de que "el auto no estuvo a la altura, no fue el más rápido este año en muchas carreras". De esta manera, "Fran" siguió con la buena relación a la distancia con Max, quien lo había defendido de las críticas luego del nuevo choque en la clasificación.

Colapinto, maravillado con Verstappen por su cuarto campeonato en la Fórmula 1: "El mejor"

Consultado al respecto del neerlandés, el joven argentino reconoció que “la verdad que es impresionante todo lo que hizo estos últimos años, se merece todos los campeonatos que ganó, todas las carreras... Es un pilotazo, para mí hoy en día es el mejor de la F1”. De hecho, opinó que si bien el Red Bull no fue el mejor en muchas carreras de este año, "él siguió teniendo performances, maximizando lo que tenía, así que es alguien de quien aprender, una persona muy talentosa en lo que hace, ojalá que siga así". Y concluyó: "Ojalá le podamos ganar en algún momento, en un futuro cercano".

Cuando Colapinto conoció de pequeño a Verstappen en un evento.

El respaldo inicial de Verstappen a Colapinto tras las críticas por el choque en la qualy de Las Vegas

"Pero los expertos... deberían mantener la boca cerrada. No es nada fácil. Todo lo que haces al límite no es fácil. Incluso si condujera un coche de carretera al límite en este circuito, tampoco es fácil. Y sino, que lo hagan ellos. Estar delante de la cámara suele ser ya una señal de que no pueden hacerlo por sí mismos, o de que ya no pueden hacerlo".

Cuándo es la próxima carrera de Colapinto en la Fórmula 1

Gran Premio de Qatar en Lusail - Domingo 1° de diciembre a las 14 de Argentina - Fecha 23.

Gran Premio de Abu Dhabi en Yas Marina - Domingo 8 de diciembre a las 10 de Argentina - Fecha 24.

