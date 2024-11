Las nupcias de Larreta y las postales del declive del PRO

A 70 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta celebrará su casamiento con Milagros Maylin. La fiesta será en Cardales, partido de Exaltación de la Cruz, y contará con algunos invitados de la política, aunque sus presencias no deberían interpretarse como un anticipo de coalición o alianza electoral. Los convocados a participar fueron llamados por su vínculo afectivo con la pareja, no por conveniencias o construcciones camino a las urnas.

Habrá dos instancias: la civil y la festiva. La primera será este miércoles 27 y, después de hacerse con la libreta, los recién casados irán a comer junto a los más cercanos e íntimos. En ese evento podría estar el actual ministro de Economía, Luis Caputo, con quien Larreta mantiene un excelente vínculo de amistad desde hace varios años. Sin embargo, no estaría en la fiesta del fin de semana.

El sábado 30 tendrá lugar la celebración. De la política, los novios decidieron invitar a aquellos con los que tienen un vínculo personal, de compañerismo. Por eso, se espera que haya varios referentes que hoy están ubicados en la vereda opuesta al proyecto pensado por Larreta desde el MAD. Por supuesto, también otros tantos más cercanos a la construcción de centro.

María Eugenia Vidal es una persona muy valorada por los dos. Milagros trabajó con ella en durante su gestión al frente de la gobernación bonaerense. Con Horacio manejan un vínculo de cercanía desde hace décadas y, en el último tiempo, fue él quien decidió impulsar su candidatura como diputada en 2021, el regreso después de la derrota en 2019, pese a las críticas de muchos.

Vidal hoy está mucho más cerca de Mauricio Macri, quien tiene una clara intención de colaborar y llegar a un acuerdo con Javier Milei, idea no compartida por Larreta. En la misma línea está Diego Santilli, otro de los que va a desfilar por Cardales. El legislador nacional fue candidato en la boleta del ex jefe de Gobierno pero, con el paso del tiempo, terminó mimetizándose con los libertarios.

Hoy, Santilli es el candidato del PRO de Macri y Cristian Ritondo para encabezar la lista de diputados nacionales el año que viene, con chances de convertirse en el nombre de unidad con La Libertad Avanza. Una opción algo lejana pero que aún no es abandonada por quienes militan en el partido amarillo.

También estarán en la celebración otras potenciales figuras aliadas en caso de que Larreta decidiera jugar en la elección del año que viene. Emilio Monzó y Nicolás Massot son dos de las figuras que acompañarán a Horacio en esta fecha. Ambos se desempeñan dentro del bloque de Encuentro Federal, engrosando la ancha avenida del medio. Los dos formaron parte del oficialismo durante la gestión de Macri en Nación.

Elisa Carrió es otra de las invitadas. Larreta le tiene mucho aprecio a la líder de la Coalición Cívica. En la Ciudad, los dos amagan con ser candidatos el año que viene, aún sin una definición clara y, en el caso del ex candidato presidencial, aún sin un análisis profundo del escenario.

En la Capital Federal, la coalición de centro enfrentará – si llegara a armarse – algunos desafíos. Por un lado, Carrió no gusta ni de Daniel Angelici ni de Emiliano Yacobitti, dos de los dirigentes más potentes de la UCR en la CABA. Los centenarios, más Confianza Pública y el socialismo podrían, de lograr limar las diferencias, también hacer una alianza con los lilitos, con el larretismo (si se lanza) y con el PRO de Mauricio Macri, en caso de que los amarillos no pacten con Javier Milei. Ni Lilita, ni Horacio ni Martín Lousteau tienen una buena relación con el ex presidente.

Se estima que, juntos o separados, Milei y Macri conseguirían entre 40 y 45 puntos en la Ciudad (aproximadamente 25 y 20, respectivamente), mientras que Unión por la Patria podría aspirar a los 25 o 27. Otros cuatro o cinco puntos le corresponderían a la izquierda y el resto quedaría libre para optar por una opción progre-centro. Al menos para disputar y no desaparecer. Marcar territorio, dar el presente, mantener la identidad y pensar en el 2027. Tal vez, sin necesidad de ponerle etiqueta ni de armar una coalición, sino con un simple acuerdo previo para unificar y no fragmentar con varios candidatos similares.

Por el lado de los gobernadores de Juntos por el Cambio, el radical Maximiliano Pullaro y el PRO Rogelio Frigerio están invitados a participar. Larreta supo tejer un buen vínculo político con ellos antes y durante la campaña del 2023, relación que todavía sigue.

Por supuesto, darán el presente el diputado Álvaro González y la senadora Guadalupe Tagliaferri, los larretistas en el Congreso. El que no va a estar es Ariel Lijo. La relación entre ambos se resintió luego de que, a pesar del vínculo personal, Larreta se opusiera a su nominación para integrar la Corte Suprema. Mauricio Macri no fue uno de los invitados. Si bien tuvieron mucha relación en el pasado, nunca se desarrolló una amistad.

La luna de miel comenzará apenas terminada la fiesta. El lunes dos de diciembre los recién casados partirán rumbo a China. Allí, aprovecharán para hacer algunas diligencias vinculadas al trabajo de Milagros y, en los días libres, se dedicarán a recorrer. Será sólo durante una semana.