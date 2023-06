Filtraron el reemplazo de Andrea Taboada en LAM y sorprendió a todos

Se conoció quién puede ser la reemplazante de la panelista para el segundo semestre del ciclo que conduce Ángel De Brito.

Durante la última semana hubo un verdadero escándalo que se desentrañó en uno de los programas con más rating de Argentina. El sábado por la noche, Andrea Taboada, contó que no estará más en LAM, el programa que conduce Ángel De Brito y, desde allí, las hipótesis sobre quién puede ser la reemplazante se dispararon por todos lados.

La noticia se conoció cerca de la medianoche cuando Taboada sorprendió con una publicación en laque dijo estar "muy triste" por tener que dejar LAM y, desde ese momento, se armó un revuelo en redes sobre la razón por la cual ella y Estefanía Berardi también dijo adiós. En este sentido, rápidamente se conoció que ya apareció un nombre sobre su reemplazo.

El adiós, ahora, no solo quedó en el chau del programa sino que también, en otro programa de televisión contaron quién puede ser la periodista que retornó al país y que podría ser parte del equipo de "Las Angelitas". Desde ya, la primera noticia que se confirmó es que su lugar no será ocupado por Josefina Pouso, Cinthia Fernández, Viviana Colmenero o Connie Ansaldi.

En ese mismo sentido, en un Twitch, el periodista Nacho Rodríguez indicó que la nueva integrante del staff de LAM podría ser una mujer que vuelve a los medios en Argentina. Ella es Fernanda Iglesias que, posiblemente, sea parte del programa que conduce Ángel De Brito.

Yanina Latorre sigue en LAM y apuntó contra sus excompañeras: "No soy traidora"

Minutos más tarde, la esposa de Diego Latorre se subió a la polémica y replicó la historia de su compañero con un picante mensaje. "Amores, sigo en LAM porque laburo, rindo, no soy traidora y no me meto con nadie. Generalmente, padezco los ataques de las que vienen a competir conmigo", subrayó.

Por otro lado, respecto a la salida de Berardi y Taboada, Latorre grabó un video y se mostró impactada con las desvinculaciones de las panelistas. "Ya sé que están todos esperando a que hable, pero no tengo nada que decir. Me enteré por los posteos, yo ayer estaba en una cena y me empiezan a escribir todos. Yo dije '¿qué pasó?'. Empiezo a mirar en Twitter e Instagram, y quilombo. Pero no tengo idea posta qué pasó, hoy me dedico a averiguar", afirmó.