Cómo está de salud la figura de Cocineros Argentinos que fue atropellada por un auto.

Cocineros Argentinos fue uno de los programas más reconocidos de la televisión argentina cuyo pico de esplendor se dio bajo la conducción de Guillermo Calabrese, quien falleció en abril de 2023. A lo largo de estos años, tuvo un sinfín de figuras y una de ellas sufrió un grave accidente que derivó en su rápida internación para ubicarla en la Unidad de Terapia Intensiva, donde estuvo unos días y ya fue retirada, lo que causó un gran shock en el ambiente del espectáculo.

Sin dudas que Cocineros Argentinos fue uno de los programas que marcó un hito en la pantalla chica y permanecía en todos los hogares con las recetas de cocina más codiciadas. En 2024, el gobierno de Milei tomó la decisión de levantar el ciclo de la Televisión Pública y el formato se mudó a América TV con otra productora y bajo la conducción de Maju Lozano, que duró hasta febrero de 2025. Entre la cantidad de figuras que pasaron por el ciclo, una de ellas se encuentra en el ojo del espectáculo por el duro accidente de tránsito.

Se trata de la cocinera Madame Papin, quien fue atropellada por un auto en la esquina de avenida Libertador y Núñez, en el barrio porteño de Núñez, lo que generó su rápido ingreso a terapia intensiva. Después de una semana de haber ocurrido el siniestro, se revelaron detalles acerca de su salud luego de haber sido derivada a otro sector en medio de su recuperación.

El posteo de Madame Papín en el centro médico donde se encuentra internada.

"La sacaron de terapia intensiva y se está recuperando porque tiene muchos golpes. El accidente terminó haciéndole una fractura en el cráneo. Está muy delicada, tiene que recuperarse de todo eso", indicó en diálogo con TN Rubén Vivero, histórico productor de Cocineros Argentinos y amigo de la chef de 64 años. "“Estamos todos pensando en ella, rezando, agradeciendo a los médicos, esperando que salga adelante tranquila, pero bueno, supongo que va a llevar unos días hasta que se recupere", agregó. Cabe resaltar que en las últimas horas, Madame Papín publicó una foto suya en su cuenta de Instagram donde se la ve sentada en la camilla con su celular, mientras se recupera del accidente.

Conmoción por el anuncio de Pepe Cibrián que sacude al espectáculo: "Vivir lo que nos queda"

Pepe Cirbián Campoy volvió a ser noticia, pero esta vez no por un escándalo sino por un anuncio que sorprendió al mundo del espectáculo. El mensaje del reconocido actor y director teatral y la inmediata reacción de sus seguidores, conmocionados por sus declaraciones.

A través de su cuenta de Instagram Pepe Cibrián anunció su reconciliación con la actriz Georgina Barbarossa, con quien estaba peleado desde hace tres años. "Gracias a mi amor @efrezzotti por haber logrado reencontrarme con uno de mis grandes amores de la vida. Ya estamos grande mi amada @geobarbarossa vale la pena vivir lo que nos queda juntos como hace 44 años. Te amo mi hermana de la vida", escribió el director de Drácula, el musical en sus redes sociales junto a una foto junto a la conductora de A la Barbarossa (Telefe).

Pepe Cibrián y Georgina Barbarossa se pelearon luego de que la actriz advirtiera al aire de su programa que Nahuel Lodi, el exesposo del actor, quería aprovecharse de su amigo. Los dichos de Georgina molestaron a Cibrián y los amigos dejaron de hablarse durante tres años. "Chicos, yo les quiero decir una cosa. Anteayer yo hablé del casamiento de Pepe. Él ya sabe lo que yo opino, yo ya se lo había dicho personalmente y al tocar el tema aquí se desmadró. Yo me desbordé y tendría que haber frenado una serie de cosas que no frené. En realidad el moco es mío, me lo mandé yo. Así que yo le pedí perdón a Pepe porque estuve mal. Pepe, perdón. Le pido disculpas a Pepe y disculpas a Nahuel y a toda su familia", había remarcado la exsemifinalista de MasterChef Celebrity 2 luego de que se desatara el escándalo.