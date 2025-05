Llora la televisión por la muerte que golpea a LAM: "Es inexplicable".

Una de las figuras más queridas de LAM (América TV) recordó uno de los momentos más traumáticos de su vida y conmovió a Mariana Fabbiani en una entrevista a corazón abierto. El angustiante relato que sacudió al espectáculo y la televisión argentina.

Invitada a DDM la actriz y "angelita" Nazarena Vélez recordó el doloroso momento en que encontró la carta de despedida de su exmarido Fabián Rodríguez, quien se suicidó el 24 de marzo de 2014. El hombre fue encontrado sin vida en el piso 23 de donde funcionaba su productora y la noticia sacudió a la farándula y golpeó de lleno a la actriz.

"A mí Fabi me puso una frase en esa carta de despedida que, en ese instante, me hizo entender todo y mirar todo desde el amor. Me puso 'estoy enfermo'. Vos ante una persona enferma no podés hacer nada más que comparecer, querer abrazarlo, que decir 'hizo lo que pudo', también hablamos de salud mental. Desde mi lugar, con todo lo que me ha pasado en la vida yo no me suicidaría nunca porque tengo hijos, creo que la vida es acá y hay que lucharla y porque soy católica y creo que Dios nos dio la vida y se la lleva cuando le parece, pero sabía que estaba enfermo y desde ahí pude elaborar eso. Porque sino es inexplicable el suicidio. Yo no lo esperaba bajo ningún punto de vista", recordó Nazarena Vélez.

También, Nazarena Vélez reveló que el primer año después de la muerte de su exmarido lloró muchísimo y que necesitó ayuda para superar el dolor y poder convivir con esa herida. Rodríguez se quitó la vida hace poco más de diez años y desde entonces Nazarena se ocupa sola de la crianza de su hijo Thiago, nacido en 2011. "Tuve años de mucha oscuridad", sostuvo la actriz que en la actualidad está en pareja con el actor Santiago "El bocha" Caamaño.

135 - Línea de prevención del suicidio.

Nazarena Vélez, sobre sus momentos oscuros

"Las adicciones. El odio hacia al cuerpo, sí. Muchos mambos. Mi casi locura cuando pasó lo de Fabián, ahora se cumplen diez años. Mi depresión, sí. La oscuridad. Casi volverme loca. Yo estuve a esto de volverme loca, a esto. Tenía sensaciones de que estaba en otra dimensión. A mí el dolor me llevó tan abajo y me hizo escarbar lugares míos que son... Yo me asusté", comentó Vélez en diálogo con María Laura Santillán en Infobae. Y sumó: "Después del fallecimiento de Fabián, cuatro años antes había muerto mi hermana Jazmín, yo entré en un lugar tan oscuro que era muy triste estar al lado mío, era un bajón estar al lado mío. Yo lloraba todo el tiempo, me victimizaba todo el tiempo, todo estaba mal. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? Bianca, mi sobrina, se quedó sin madre y yo estaba tan sumergida en esa mierda".

Vélez aseguró que ha estado destruida anímicamente y recalcó: "Tener a mis hijos me salvó la vida. Porque vi la tristeza en la cara de Bárbara cuando yo no quería salir de mi casa. Y vi a Thiago tan dependiente, o al Chyno, dije: yo no le puedo estar haciendo esto a mis hijos".