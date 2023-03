Tensión en América: Flor de la V y Laura Ubfal se dijeron de todo en vivo

Florencia de la V y Laura Ubfal volvieron a enfrentarse a los gritos en Intrusos (América TV).

América TV no estaría atravesando su mejor momento: una vez más, Flor de la V, conductora de Intrusos (América TV), y Laura Ubfal, discutieron a los gritos y se creó un clima de absoluta tensión en el canal.

Todo comenzó cuando Ubfal opinó que Guillermina Valdés "es divina, pero no es una gran actriz". Inmediatamente, la conductora del ciclo saltó en defensa de la expareja de Marcelo Tinelli y comenzó un tenso cruce durante varios minutos. "A ella le costó mucho la pasarela, ser modelo. Ella soñó con ser actriz, estudió con Julio Chávez, le hubiera encantado que Sebastián Ortega le dé el protagónico en alguna ficción", soltó Ubfal.

Y agregó que "no le gustó para nada" la obra teatral en la que actuó recientemente, Los 39 Escalones, ya que "ella no es comediante". Flor de la V la frenó en seco y le explicó que "no todas las personas son buenas en todos los papeles" y que no se puede definir a una actriz o a un actor solamente por un trabajo que hizo. Sin embargo, Ubfal se mantuvo firme en su postura.

"Pero Laura, ¡nunca le dieron la posibilidad, tampoco! Trabajó en papeles chiquitos. Yo entiendo, pero a Florencia Peña también le pasó. El año pasado estuvo en una obra que tampoco funcionó y sin embargo está haciendo Casados con Hijos, que es un éxito", argumentó De la V. Y agregó que el desempeño de un actor no depende de él solo, sino que "tiene que ver con un montón de otros condimentos".

"Quizá el proyecto no era bueno para vos y quizás otro sí. Pero no podés condenar a una persona por eso, por un papel", remarcó la conductora. "¡Yo no la condeno! Yo te digo que para mí, no es buena actriz. ¿Qué querés que haga, que mienta?", le preguntó la panelista de Gran Hermano (Telefe), totalmente indignada. "No, no. Es tu opinión, pero no sé si es tan así", cerró Flor.

Otro momento de tensión entre Flor de la V y Laura Ubfal en Intrusos

Esta no es la primera vez que Flor de la V y Laura Ubfal se cruzan al aire. Meses atrás, la conductora de Intrusos se había enojado con Ubfal al aire por los manejos de la panelista. Todo comenzó cuando Laura estaba haciendo su columna de Gran Hermano en el programa cuando, de repente, Ubfal les pidió a sus compañeras que hicieran silencio para que pudiese terminar de hablar, ya que el programa era un griterío. A De la V no le gustó nada esta intervención y le soltó: "Dale, perfecto, me gusta, manejame el programa, ahora". Desde entonces, la tensión se hizo cada vez más presente entre las dos conductoras.