El error en Casados con Hijos que sorprendió a todos en las redes: "No fue ahí"

Una pareja mostró la fachada de la casa de los Argento a través de Tik Tok, pero un error en particular motivó la reacción de los usuarios.

Un video sobre Casados con Hijos recorre las redes sociales con la reacción de miles de usuarios. A través de Tik Tok, una pareja se acercó a la fachada de la casa de los Argento y comenzó a hacer un montón de preguntas, entre ellas, hubo una en particular que reveló un llamativo error en la serie.

La serie cómica protagonizada por Guillermo Francella, Florencia Peña, Darío y Luisana Lopilato, Marcelo De Bellis y Érica Rivas dio que hablar en las últimas horas. Gracias a las redes sociales, el resurgimiento del programa volvió a estar en los ojos de todos con distintas escenas, aunque lo que llamó la atención es otra cosa por fuera de lo televisivo.

"Fuimos a la supuesta casa de Casados con Hijos", describió en la publicación hecha en Tik Tok el perfil de una pareja, quienes acudieron de manera presencial a la casa de los Argento. Lejos estuvo mostrar cómo se encuentra actualmente, ya que al hablar de "supuesta" deslizó algunas dudas respecto a su grabación.

"Más preguntas que respuestas ¿Los capítulos se grabaron en este domicilio?", preguntaron curiosamente, mientras que añadieron si realmente la casa de los Fuseneco era al lado. "¿Por qué el garage está adelante? ¿La serie fue grabada en este lugar?", culmina el video viral en redes.

En uno de los comentarios, la pareja Tefi y Coco bajo el perfil @unreviaje confirmaron que la mítica producción de Telefe no fue filmada en la casa que todos conocemos. "Obvio que no fue grabada ahí, se nota al verla. La pregunta es para que comenten info si tienen", expresaron dando lugar a la gente.

La casa de los Argento en Casados con Hijos

"Nunca tuvo sentido la ubicación de la casa porque el frente estaba para el costado, su patio daba completamente para el patio de los vecinos", indicó una usuaria de Tik Tok. Sin embargo, hubo una respuesta que pareciera ser la definitiva: una persona reveló haber trabajado como sonidista en 2 temporadas, por lo que dijo: "Fue grabada en el estudio de Telefe. Claudio Ferrari lo dirigía".

Pese a las especulaciones, todo indica que la casa de Casados con Hijos que se mostraba permanentemente en los cortes de escena no es la original. Aún así, el video cumplió su función: despertar la reacción de la gente, motivar a los usuarios la interacción constante y viralizarse rápidamente.

La tierna historia de amistad entre Betún y Fatiga

Casados con Hijos y Los Simuladores, dos de las series más importantes de Argentina, están unidas por una tierna historia de amistad entre dos hermanos: Betún y Violeta (con la familia Argento se convertiría en Fatiga), los canes actores que brillaron en la televisión.

Fue Jorge Montenegro, entrenador de perros, quien contó la historia de ambos perritos y su llegada a la actuación en diálogo con Antonella Ravinale (Diarioshow) . “Había una perrita bajo el colectivo, una cachorra y la gente quería seguir el recorrido. Entonces me metí abajo y la saqué. De repente me quedé con la perra en brazos y la llamé Pampita. Yo en ese momento estaba muy triste por temas diversos y a partir de la llegada de esta perrita todo empezó a cambiar. Yo tenía que estudiar pero con ella me di cuenta que mi vida no iba a ser en base a esa carrera. Al poco tiempo la dejé y me puse a pasear perros”, contó en la entrevista.

Pampita fue madre de 5 cachorros -Betún, Violeta, Pampito, Julián y Lucas- y quien nació primero fue la única mujer en todo el linaje masculino: "la primera en nacer fue Violeta, la única hembra, y el que más tardó fue Betún, el último que no respiraba y lo salvaron al hacerle rcp. En todas las fotos que tengo, Betún y Violeta, cuando eran cachorros, siempre estuvieron juntos, uno al lado del otro".

Al principio Montenegro se dedicó a pasear perros, pero sería gracias al caracter de Betún que descubrió su verdadera pasión en el trabajo con animales. “Betún nació prematuro y era más lento, por así decirlo. Y aparte era salvaje y rompía de todo, hacía pedazos todos, pero rompía cosas de mi mujer, con quien me había casado hace un año y que conocí por Pampita. Entonces ella me puso un ultimátum para que lo eduque y así empecé a interesarme en el mundo del entrenamiento de perros. Lo loco de esta historia es que los perros más famosos de la televisión fueron con los que aprendí a entrenar perros. Antes no sabía nada”, detalló.