Rutas, controles y nuevas multas: todas las claves para transitar en Formosa este verano 2026

Con el inicio de la temporada de verano 2026 y el incremento del tránsito en rutas nacionales y provinciales, distintos organismos de Formosa difundieron una serie de recomendaciones clave para circular de manera segura, en un contexto atravesado por obras públicas inconclusas, conflictos judiciales con Vialidad Nacional y nuevas prácticas sancionadas por la normativa vial.

Desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Formosa advirtieron que miles de conductores atraviesan el territorio formoseño rumbo a destinos turísticos o en viajes interprovinciales, muchas veces sin información precisa sobre el estado de las rutas, la señalización vigente y las normas que rigen en cada jurisdicción. En ese marco, el ombudsman provincial, José Leonardo Gialluca, remarcó la importancia de extremar los cuidados al volante y conocer los derechos y obligaciones frente a controles y sanciones.

Uno de los ejes centrales señalados es el estado de la infraestructura vial. Formosa atraviesa desde hace meses un conflicto judicial con la Dirección Nacional de Vialidad por la paralización de obras estratégicas y el deterioro de tramos de rutas nacionales, especialmente aquellas que conectan localidades del interior profundo. La falta de mantenimiento adecuado, banquinas en mal estado, señalización deficiente y obras inconclusas obligan a los conductores a circular con mayor precaución, reduciendo la velocidad y respetando estrictamente las indicaciones viales.

En este escenario, Gialluca recomendó planificar los viajes con anticipación, evitar conducir de noche en tramos rurales, mantener luces bajas encendidas y respetar los límites de velocidad, especialmente en zonas donde se ejecutaron obras parciales o donde existen desvíos provisorios. Además, recordó que ante cualquier siniestro o desperfecto, los usuarios pueden recurrir a organismos provinciales de asistencia y a fuerzas de seguridad locales.

Otro punto clave abordado por la Defensoría del Pueblo es el uso de radares y el sistema de fotomultas, que genera numerosas consultas entre los conductores. Según explicó Gialluca, la autorización de estos dispositivos es un proceso que involucra a la Agencia Nacional de Seguridad Vial, las jurisdicciones provinciales o municipales que solicitan su instalación y operación, y al INTI, encargado de la calibración. Sin embargo, los recientes procesos de desregulación y privatización impulsados por el Gobierno nacional generaron debates y vacíos que derivan en errores frecuentes.

Entre los problemas más habituales se encuentran la identificación errónea de vehículos, lecturas incorrectas de patentes, multas asignadas a personas que no conducían y notificaciones que nunca llegan al domicilio del presunto infractor. Por eso, desde la Defensoría recomiendan verificar siempre fecha, hora y lugar de la infracción, constatar la señalización previa al radar y evaluar si corresponde realizar un descargo o acceder al pago voluntario con descuento.

También recordaron que no todas las fotomultas son válidas, aunque legalmente se presuman verdaderas hasta que se demuestre lo contrario. Errores de notificación, falta de señalización adecuada, fallas técnicas del equipo o defectos en la prueba pueden ser motivos suficientes para impugnar una sanción. En cuanto a la prescripción, indicaron que las faltas leves suelen prescribir a los dos años y las graves a los cinco, y que, una vez vencidos esos plazos, el conductor puede solicitar la baja formal.

En paralelo, las autoridades pusieron el foco en una conducta cotidiana que será clave en la temporada 2026: tomar mate mientras se conduce. Si bien la Ley Nacional de Tránsito no lo prohíbe de forma expresa, establece que el conductor debe mantener el dominio efectivo del vehículo y ambas manos sobre el volante. La Agencia Nacional de Seguridad Vial considera que cebar o tomar mate al volante constituye una distracción equiparable al uso del celular.

A 100 kilómetros por hora, un vehículo recorre casi 28 metros por segundo, por lo que unos pocos segundos de distracción implican avanzar una cuadra entera sin atención. Además, el termo y el agua caliente representan un riesgo ante maniobras bruscas o impactos. Algunas provincias ya sancionan esta práctica como conducción insegura, con multas que pueden alcanzar montos elevados, por lo que se recomienda evitarla durante los viajes.

Finalmente, desde los organismos provinciales insistieron en la importancia de una conducción responsable en un contexto nacional complejo, donde la falta de inversión en obra pública y mantenimiento vial incrementa los riesgos.