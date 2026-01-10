Festival del Dátil: La Rioja reunió música, tradición y trabajo local en una nueva edición en Patquía

En la localidad de Patquía, departamento de Independencia en La Rioja, se desarrolló uno de las festividades más emblemáticas del mes de enero. Se trata del Festival del Dátil, una celebración que combina música, cultura y tradición y que representa una expresión histórica de la región, estrechamente vinculada a la plantación de palmeras datileras que caracterizan a la zona.

El festival tiene varias décadas de historia y se realiza de forma anual, reuniendo a la comunidad y visitantes. Incluye espectáculos de música regional y folclórica, actividades culturales, bailes y actos festivos tradicionales del norte argentino. La 38ª edición se desarrolló en el Polideportivo Municipal José López de Patquía.

El intendente de la localidad, Claudio Akiki, manifestó en medios locales que el festival contó con la participación de destacados artistas locales, provinciales y nacionales, entre ellos Los Alberdi, Tres Para El Canto, Pelusa y Sabroso, entre otros.

De esta manera, señaló: “Siempre, cuando realizamos este tipo de eventos tenemos las mejores expectativas, queremos que la gente vaya a disfrutar con una entrada accesible de 15 mil pesos, y la posibilidad de participar de un sorteo de dos motos cero kilómetros de 110 cc”.

Finalmente, el jefe comunal destacó la importancia que tienen los festivales para las localidades del interior de la provincia, no solo desde lo cultural sino también desde lo económico. En ese sentido, expresó: “Más allá de lo cultural, porque es nuestra fiesta mayor, la que todo el mundo espera, el festival genera una activación de la economía local. Desde la organización le damos lugar y prioridad a la gente de nuestro departamento para que puedan trabajar en la parte gastronómica y de emprendimientos, y además se activan los alojamientos, donde prácticamente todas las plazas ya se encuentran ocupadas”.

Durante el verano, el Gobierno de la Provincia de La Rioja, con el apoyo del Consejo Federal de Inversiones (CFI), impulsa diversos festivales culturales y populares con el objetivo de fortalecer la identidad local y promover el turismo.

El Gobierno de La Rioja impulsa festivales como motor económico y turístico

La provincia de La Rioja impulsa los festivales populares como una política estratégica orientada a fortalecer la cultura, dinamizar la economía regional y consolidar el turismo y la identidad local. Desde la Secretaría de Culturas destacaron especialmente el acompañamiento del Consejo Federal de Inversiones (CFI), al que definieron como una herramienta fundamental para el desarrollo de las industrias culturales y creativas en todo el territorio provincial.

En ese marco, la titular del área, Patricia Herrera, subrayó la importancia de la realización de festivales en los distintos departamentos y señaló que estas celebraciones constituyen “una fuerte apuesta para el calendario turístico, cultural e identitario” de La Rioja. Asimismo, valoró el respaldo del CFI al afirmar que “es muy importante que realice una fuerte apuesta con una mirada centrada en las industrias culturales y creativas como motor de la economía regional riojana”.