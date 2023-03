Santiago del Moro filtró por error cuándo es la final de Gran Hermano: tensión en Telefe

A Santiago del Moro se le escapó cuándo es la final de Gran Hermano e intentó rectificarse con otro comentario. El incómodo momento que se vivió en la transmisión de Telefe.

Santiago del Moro protagonizó un furcio en plena gala de Gran Hermano. Durante la transmisión del pasado martes 28 de febrero, al conductor se le escapó por error cuándo es la verdadera fecha de la final del reality e intentó rectificarse con otro comentario que generó aún más tensión en Telefe.

Todo sucedió en plena charla sobre el tiempo que llevan los participantes del reality. En uno de los tramos del debate, junto a Sol Pérez, Marisa Brel, Ceferino Reato, Laura Ubfal y Gastón Trezeguet, Del Moro señaló cuándo será la gran final: "Falta un mes".

Tras unos segundos de un incómodo silencio, el presentador de GH trató de rectificarse y sostuvo: "Unos días más, unos días menos". Esto mismo se debe a que la producción del programa de Telefe prefiere mantener al público en vilo para mantener alto el rating.

Los participantes que quedan en la casa de Gran Hermano.

Cuándo es la final de Gran Hermano

Hace algunas semanas trascendió que la final de Gran Hermano sería el lunes 20 de marzo. Sin embargo, y a partir del comentario que hizo Santiago del Moro, la fecha de la final se pasaría al lunes 27 del mismo mes o incluso los primeros días de abril. Por el momento, no hay una confirmación oficial al respecto, por lo que lo único que resta es esperar a que las autoridades del canal lo anuncien en la programación.

Además, está previsto que el conductor ingrese a la casa de Gran Hermano para charlar con los finalistas el domingo 26 de marzo y que el escenario de la final sea en el Gran Rex.

Las reacciones de las redes tras conocer cuándo termina Gran Hermano

María Laura "La Cata" destrozó a la producción de Gran Hermano

"El dolor se va con una sonrisa, con un poco de suero", había escrito "Cata" en sus redes sociales desde el hospital, donde se mostró en una camilla con una vía en el brazo. Horas más tarde, salió a brindar declaraciones en diálogo con el portal Primicias Ya sobre su estado de salud, con revelaciones contundentes luego de su paso por Gran Hermano.

"Estoy mejor pero debo cuidarme, la semana próxima deben realizarme una cirugía para que no se vaya a mayores el problema. Pero estoy bien, tratando de cumplir con lo que tengo que hacer pero sin dejar de cuidarme, tal como lo indicó la doctora. Todo lo que se manifiesta en el cuerpo es por algo", expresó la catamarqueña. En ese momento, cuestionó el rol de Telefe con los exparticipantes que abandonan la casa.

"Hay un vacío muy grande que se les hace a algunos participantes. Solo se vende a algunos, a otros se los deja en el olvido", lanzó. Allí amplió y dijo que para que le den un lugar "tenes que generar puterío y salir a matar o morir para que te den un espacio, y lamentablemente es asi, es lo que vende".

En la última instancia de la nota, remarcó que hay gente que "nos quiere o no, hay de todo, pero te borran cuando no armás bardo". Sumado a eso, reveló que tienen contrato con Telefe por los próximos dos años "pero somos descartables", y concluyó: "En un momento todos éramos jugadores y todos les servíamos de la mima manera, pero ya no. Y todo esto te afecta, todo afecta a todo".