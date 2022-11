Flor de la V se la pudrió en vivo a Laura Ubfal: "Manejame el programa ahora"

A Flor de la V no le gustó nada una actitud que tuvo Laura Ubfal en Intrusos y la cruzó en vivo.

Flor de la V no dejó pasar un comentario que hizo Laura Ubfal durante su columna en Intrusos y la cruzó con todo. "Manejame el programa ahora", le remarcó bastante enojada la conductora a la panelista, que no supo bien cómo reaccionar.

Laura Ubfal viene viviendo algunas semanas laborales bastante agitadas. Es que a buena parte del público de Gran Hermano no le gustan sus intervenciones en el Debate y comenzaron una campaña virtual para que la periodista deje de estar en el reality de Telefe. "No van a poder", se descargó Ubfal cuando le consultaron en LAM por los que querían cancelarla.

En las últimas horas, la conductora de Gossip (Net TV) volvió a quedar en el centro de la polémica pero por su labor en otro de sus trabajos. Es que mientras Ubfal estaba en su columna hablando de cómo está La Tora en Gran Hermano, Flor de la V la cruzó, molesta por una actitud que tuvo la periodista.

En determinado momento de su columna, Laura Ubfal pidió a los que se encontraban en el piso del programa de América TV que hablaran de a uno porque no les entendía. Molesta por el comentario de la columnista, Flor de la V la atendió con mucha ironía: "Dale, perfecto, me gusta, manejame el programa ahora".

Sorprendida por el comentario de la conductora, Ubfal solo atinó a insistir en que si hablaban todos a la vez, no entendía. Pero Flor de la V no le prestó atención a la explicación de la columnista e ignoró sus palabras continuando con lo que quería decir del tema que estaban hablando en Intrusos.

Gran Hermano: el asco de Daniela y Julieta por la suciedad de los varones

Las peleas en Gran Hermano no dejan de surgir: la nueva disputa tuvo como protagonistas a Julieta y Daniela, quienes denunciaron a los varones por la falta de limpieza en su dormitorio. La fulminante declaración de las participantes sobre los olores que generan malestar en la casa.

En un recorte viralizado en Tik Tok puede verse como Daniela y Julieta estaban enojadísimas por la suciedad de las bachas de los baños de la casa de Gran Hermano, llenas de pelos. Juntas, encararon hacia el dormitorio de los varones para increparlos por la falta de sanitización de los lugares comunes y se encontraron una desagradable sorpresa: el olor del cuarto.

Fue Julieta quien marcó el "olor a baño" del cuarto de hombres, y con su compañera procedieron a rociar el lugar con perfume ambiental. El recorte no pasó desapercibido y tuvo una decena de comentarios de usuarios que se pusieron del lado de las chicas: "como no va a haber olor en los dormitorios si no tienen una sola ventilación", "es olor a baño literal " JAJAJAJJAJAJ la amo" y "uh la entiendo, una bronca cuando dejan todos los pelos" fueron algunas de las reacciones de quienes empatizaron con Daniela y Julieta.