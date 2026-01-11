Vuelve el calor a Santa Fe y Rosario: cómo será el domingo 11 de enero de 2026

Luego de varios días de inestabilidad, tormentas y humedad persistente, el tiempo empieza a ordenarse en el centro del país. El domingo 11 de enero de 2026 marcará el regreso del calor pleno en Santa Fe y Rosario, con una mejora clara en las condiciones meteorológicas y un escenario más favorable para actividades al aire libre.

El cambio de patrón climático responde al desplazamiento del frente inestable que afectó a la región durante el viernes y el sábado. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el fin de semana cierra con tiempo estable y temperaturas en ascenso, una postal clásica del verano argentino.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este domingo

En la capital provincial, el domingo se presenta con cielo parcialmente nublado, sin probabilidad significativa de lluvias a lo largo del día.

Temperatura mínima: 18 grados.

18 grados. Temperatura máxima: 31 grados.

31 grados. Precipitaciones: 0%.

0%. Viento: leve a moderado, del sector este.

Pronóstico de Santa Fe.

La jornada estará marcada por una sensación térmica elevada durante la tarde, producto de la humedad residual, aunque sin el riesgo de tormentas que dominó los días previos.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este domingo

En la ciudad de la bandera, el panorama será muy similar, con una recuperación total del tiempo tras las tormentas del sábado:

Mínima: 17 grados.

17 grados. Máxima: 31 grados.

31 grados. Cielo: parcialmente nublado.

parcialmente nublado. Lluvias: descartadas.

Pronóstico de Rosario.

El domingo aparece como una oportunidad para retomar actividades recreativas, en un contexto donde el calor vuelve a imponerse. Este tipo de mejoras rápidas luego de eventos de lluvia intensa son habituales en enero, aunque suelen anticipar nuevas olas de calor.

Qué anticipa el clima para la próxima semana

El pronóstico del SMN indica que el inicio de la semana próxima mantendría temperaturas elevadas, con máximas que podrían superar los 32 grados, y un retorno gradual de la inestabilidad hacia mediados de semana.

El escenario refuerza una tendencia ya conocida en los veranos recientes: alternancia entre tormentas intensas y períodos de calor sostenido, un fenómeno cada vez más frecuente y asociado a cambios en los patrones climáticos regionales.

Las recomendaciones del SMN para el clima de este domingo