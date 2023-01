Flor de la V liquidó a El Hotel de los Famosos a un día de su estreno: "Nos fuimos a la B"

La conductora apuntó contra el reality show de El Trece y aseguró que lo único bueno son "los juegos de destreza física".

A tan solo un día de haberse estrenado la segunda temporada de El Hotel de los Famosos, Flor de la V apuntó contra la producción y les hizo una dura crítica. La conductora analizó el debut del reality show en el prime time nocturno y confesó que no está para nada de acuerdo con la elección de los participantes.

En la emisión de este martes 10 de enero de Intrusos, ciclo que conduce por la pantalla de América TV, Florencia hizo un repaso por el estreno de la segunda temporada de El Hotel de los Famosos y lanzó una fuerte crítica hacia el formato que compite contra Gran Hermano. “Volvió ‘El Hotel Transilvania’. Si vos creías que los famosos del año pasado eran de cabotaje, ahora directamente… ¡Nos fuimos a la B!", empezó por decir la conductora.

En este marco, ironizó la presencia de Rocío Marengo y aseguró que "era la única famosa": "Marengo es Susana Giménez ahí. En ese elenco es Susana, Mirtha (Legrand) y Moria (Casán) todas juntas". Por otro lado, reveló que lo único que le parece atractivo del programa es la dinámica de los juegos.

“Lo único que sí puedo romper una lanza es por los juegos. Era ‘alguien tiene que morir’. Alguien tiene que dejar el pulmón, quebrarse en vivo”, sentenció la conductora de Intrusos. El primer programa de El Hotel de los Famosos alcanzó solo 4.8 puntos de rating y no logró ganarle a los 24 obtenidos por Gran Hermano.

Fuerte acusación de una figura de El Trece a Flor de la V: "Aflojá un poco"

Florencia de la V fue interceptada en la vía pública por un cronista de Socios del Espectáculo por el conflicto entre Laura Ubfal y Marisa Brel. La actriz se mostró reticente a dar una respuesta extensa al respecto y eso provocó el enojo de Mariana Brey, panelista del ciclo de El Trece.

El movilero de Socios le preguntó a De la V si Brel le enviaría una carta documento y la diva le respondió: "No, a mí no, a Laura. Pero no creo que lo haga. Chau, chau. Tengo que buscar a mis hijos, chau". Después de dar esas declaraciones, la actriz de televisión y teatro se subió al auto para ir al colegio de Paul e Isabella Goycochea.

"¿Pero Florencia de la V no se dedica a lo mismo que nosotros? Me llama la atención que se suba a un auto, nos dé la nuca y se vaya así... Florencia, fuiste panelista, ahora sos conductora, te dedicaste al teatro en Carlos Paz", soltó enojada Mariana Brey desde el estudio de Socios del Espectáculo, indignada con la actitud que De la V había tenido con el cronista de su ciclo. Y agregó: "Aflojá un poco, no podés subirte al auto así, sin dar una nota. Me parece que es una actitud que, a ella en lo personal siendo la conductora de hoy un programa de espectáculos, atrasa. No podés hacer eso".

No es el primer conflicto entre Flor de la V y Socios del Espectáculo, ya que hace algunas semanas Rodrigo Lussich se pronunció en contra de la conductora por haber ofrecido información al aire que había sido conseguida por Socios sin citar al ciclo de El Trece. "Nosotros pasamos cosas y decimos 'gentileza Intrusos' y vos decí 'la vi a la mamá (de L-Gante) en Socios'. Decilo que no te va a pasar nada, Flor. No te va a pasar nada malo. No te va a salir un afta en la boca, no te va a pasar nada si decís 'la vi en Socios'. Es un programa de televisión", soltó el conductor.