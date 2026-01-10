Argelia vs Nigeria por la Copa Africana: cuando juegan y como ver GRATIS en vivo en Argentina

Este sábado se enfrentan dos de los equipos más fuertes del continente africano buscando un lugar en la semifinal de la Copa Áfricana. Argelia llega con un paso perfecto en el torneo, aunque tuvo que sufrir más de la cuenta en octavos de final, cuando clasificó en tiempo extra ante República Democrática del Congo con un gol en el minuto 119. Las Súper Águilas de Nigeria, por su parte, arrasaron a Mozambique por 4-0 y exhiben el mejor ataque del certamen con 12 goles anotados.

Por eso en este artículo te contamos todo lo que tenés que saber en la previa: cuándo juegan Argelia y Nigeria, fecha y horario, toda la previa y cómo ver en vivo.

¿Cuándo juegan Argelia y Nigeria?

Los Zorros del Desierto reciben a las Súper Águilas este sábado 10 de enero a partir de las 13 de Argentina. El escenario será el Marrakesh Stadium en Marruecos, con el arbitraje del senegalés Issa Sy. La transmisión estará disponible a través de Claro Sports en YouTube, de manera abierta y gratuita para toda Latinoamérica, incluyendo Argentina.

Argelia atraviesa la Copa Africana con un rendimiento sólido pero no exento de dramatismo. En la fase de grupos dominó el Grupo E con tres victorias consecutivas, destacándose la goleada 1-3 ante Guinea Ecuatorial en el cierre de la zona. Sin embargo, en octavos ante República Democrática del Congo el equipo dirigido por Vladimir Petkovic sufrió hasta el final. El gol de Adil Boulbina en el minuto 119 le dio el pase a cuartos de final, pero también dejó un costo físico: los 120 minutos disputados hace apenas cuatro días pueden pasar factura.

La gran fortaleza de los argelinos es su solidez defensiva. Con apenas un gol recibido en todo el torneo, la línea de fondo comandada por Mandi y Bensebaini se ha mostrado casi impenetrable. La experiencia de Riyad Mahrez por la banda derecha y la velocidad de Mohammed Amoura son las principales armas ofensivas de un equipo que prioriza el orden táctico.

Nigeria, bajo la dirección técnica de Eric Chelle, exhibe credenciales de candidato al título y han mejorado tras un repechaje que los dejó afuera del Mundial. Las Súper Águilas no conocen la derrota en el certamen y ostentan números ofensivos demoledores: 12 goles convertidos en cuatro partidos. La dupla ofensiva formado por Ademola Lookman y Victor Osimhen ha destrozado todas las defensas rivales. El 4-0 ante Mozambique en octavos fue apenas una muestra del poderío nigeriano.

El mediocampo liderado por Wilfred Ndidi y Frank Onyeka le da equilibrio al equipo, mientras que la dupla Bassey-Ajayi aporta solidez atrás. Sin embargo, existe una controversia extradeportiva que genera incertidumbre: la Federación de Fútbol de Nigeria no habría cumplido con el pago de bonos por victorias, y los futbolistas habrían advertido que podrían no presentarse al partido si no se regulariza la situación. Aunque se espera que el conflicto se resuelva, la situación genera un interrogante en la previa.

El historial entre ambas selecciones es extenso y parejo. En el último cruce por Copa Africana, en las semifinales de 2019, Argelia se impuso 2-1 en camino a su título continental. Esta vez, el choque enfrenta dos estilos contrapuestos: la defensa impenetrable de los Zorros del Desierto contra el vendaval ofensivo de las Súper Águilas. El desgaste físico de Argelia por haber jugado tiempo extra podría ser un factor determinante en un duelo que se presenta equilibrado pero con ligera ventaja para Nigeria.

Formaciones probables de Argelia y Nigeria

Vladimir Petkovic planea un 4-3-3 con Luca Zidane, el hijo de Zinedine, en el arco. En el mediocampo existe una duda importante: Ismaël Bennacer arrastra una molestia física y su presencia es incierta. Si no llega en condiciones Houssem Aouar podrían ocupar su lugar junto a Hicham Boudaoui. Yassine Benzia también pelearía un puesto en el centro del campo. En ataque no hay dudas: Riyad Mahrez por derecha, Said Benrahma o Amine Gouiri por izquierda, y Mohammed Amoura como referencia de área.

Eric Chelle por su parte mantendría el esquema 4-3-1-2 que viene funcionando a la perfección. Stanley Nwabali es el arquero titular indiscutido. La línea de cuatro defensores estaría compuesta por Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey y Zaidu Sanusi o Bright Onyemaechi. El mediocampo sería para Frank Onyeka, Wilfred Ndidi y Alex Iwobi, este último con libertad para moverse entre líneas. Adelante, Ademola Lookman operaría como enganche detrás de la dupla letal formada por Victor Osimhen y Taiwo Awoniyi.

Argelia: Luca Zidane; Rafik Belghali, Aïssa Mandi, Ramy Bensebaini, Rayan Aït-Nouri; Hicham Boudaoui, Ismaël Bennacer, Yassine Benzia; Riyad Mahrez, Mohammed Amoura, Said Benrahma. DT: Vladimir Petkovic.

Nigeria: Stanley Nwabali; Osayi-Samuel, Semi Ajayi, Calvin Bassey, Bright Onyemaechi; Frank Onyeka, Wilfred Ndidi, Alex Iwobi; Ademola Lookman; Victor Osimhen, Taiwo Awoniyi. DT: Eric Chelle.

Argelia vs Nigeria: Ficha técnica