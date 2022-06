Flor Peña reveló cuál es su posición preferida: "No la hagas"

La conductora de LPA reveló un gusto íntimo en vivo.

Florencia Peña hizo una tremenda confesión íntima y sorprendió a los televidentes que estaban prendidos a su programa en vivo. La conductora se sometió a un juego similar al "Verdad Consecuencia" junto a Charlotte Caniggia y al momento de hacer una revelación totalemente privada, no tuvo pelos en la lengua y lo contó al aire.

En LPA, la conductora le propuso jugar a "Confesión o Prenda" y para romper el hielo fue ella la primera en tomar una tarjeta de la pila de confesiones. Cuando la actriz leyó la consigna empezó a reír, ya que se trataba de revelar cuál es su postura sexual favorita. La invitada también estalló en carcajadas y le preguntó si ella también tenía que responder, pero en esta oportunidad solo le tocaba a peña

Florencia Peña expresó sin filtros: "Yo voy a elegir confesiones, a ver qué dice 'Postura sexual favorita'. Yo tengo que contestarme a mí misma, si no contesto tengo que hacer una prenda. Pero la voy a contestar, mi postura sexual favorita es... ¿Se puede decir? Es esta... No es muy fuerte". La conductora estuvo a un paso de mostrar con su cuerpo cuál era la posición favorita, pero desde el control le pidieron que no lo haga y lograron frenarla justo a tiempo.

Casi sin poder hablar, riendo a crcajadas, Florencia Peña manifestó: "'No hace falta mostrarla' me dice José por la cucaracha, 'No la muestres, no la muestres'". De esa forma lograron impedir que muestre cuál es su posición sexual favorita. La idea del juego era que simplemente lo mencione, sin mostrar nada. La actriz se sinceró y reveló: "Es en cuatro patas, sería perrito, guau guau guau".

El divertido intercambio entre Flor Peña y Charlotte Caniggia

Charlotte Caniggia también aceptó jugar a "Confesión o Prenda", la primera tarjeta que sacó de la pila de Confesión fue para saber si alguna vez tuvo relaciones sexuales en algún lugar público, pero su respusta fue un "No" rotundo y aunque al principio no le creyeron, luego de que Florencia Peña ahondara en el tema, la influencer reveló que el lugar más osado fue en un auto, pero que no contaba como lugar público.

Seguido a eso, Florencia Peña eligió una prenda y le tocó imitar a un mono, pero al ver eso, Charlotte Caniggia decidió seguir con las confesiones ya que no se animaba a hacer una prenda de ese tipo. La influencer levantó otra tarjeta y la pregunta fue si alguna vez le dio a una amiga un regalo que le hayan enviado de un canje, pero nuevamente la respuesta fue negativa, ya que le parece una actitud horrible.