Susto en el mundo de la televisión por lo que le pasó a Lío Pecoraro: "Me desplomo"

Qué pasó con Lío Pecorao, el actual conductor de El Run Run del Espectáculo por Crónica TV.

Lío Pecoraro es uno de los periodistas más reconocidos de la televisión argentina que desempeña sus labores en Crónica TV. En las últimas horas, el famoso conductor de 49 años estuvo en el centro de la escena del espectáculo por el duro accidente que sufrió y le dejó graves secuelas, motivo por el cual realizó un posteo en sus redes sociales para llevar tranquilidad y explicar lo sucedido.

"El sábado pasado, 14 de junio de 2025, habiendo terminado mi programa de televisión, siendo las 19: 45 h, decido ir a ver un espectáculo. Llovía, llovía, en un vehículo me dirijo a la dirección que me llevaba a la locación. Sarmiento 150 CABA", indicó en primera instancia. "Al bajar del auto colocando mis piernas en la vereda, las baldosas totalmente lisas, resbaladizas, mojadas, gastadas, patinosas, automáticamente me resbalo y desplomo sobre la vereda", sumó.

Como consecuencia de este episodio, tuvo muchos hematomas que se pueden observar en las imágenes que publicó en su redes sociales oficiales. "Caigo de costado, pegando con todo el lado izquierdo de mi brazo y cuerpo, literalmente desparramado en la vía pública. Sufrí un golpe enorme que me dejó literalmente en estado de shock, lo que me obligó con ayuda volver a tomarme otro vehículo e ir a mi casa"; detalló.

Así quedó Lío Pecoraro después del accidente que tuvo en la vía pública.

"Después de varios estudios, placa, resonancia, tomografía, se determinó el diagnóstico: una fractura de húmero proximal izquierda", reveló sobre el diagnóstico médico. De esta manera, el conductor de El Run Run del Espectáculo estará afuera de la pantalla chica por un tiempo hasta recuperarse favorablemente. "Todo esto atendido con la precisión y profesionalismo del hospital público de clínicas. Me encuentro súper dolorido, con el brazo sin poder moverlo, con cabestrillo, debatiendo si me enyesan o no", precisó.

Lío Pecoraro y una despedida inesperada que sacude los pasillos de Telefe: "Fue"

Pecoraro utilizó sus redes sociales en diciembre de 2024 para despedirse del público y explicar de forma general los motivos detrás de su partida. “Fue una experiencia enriquecedora y me llevo un gran aprendizaje”, expresó en su mensaje, donde también agradeció a Barbarossa por la oportunidad. Sin embargo, esta declaración dejó varias preguntas sin responder, alimentando rumores y especulaciones sobre lo que realmente ocurrió tras bambalinas.

Fuentes cercanas al programa aseguran que la relación entre Pecoraro y el equipo no era del todo fluida. Si bien su profesionalismo nunca estuvo en duda, algunos sostienen que diferencias en la dinámica de trabajo y en las expectativas respecto a su rol dentro del ciclo habrían generado cierto malestar. Estos conflictos, sumados al exigente ritmo diario de la televisión en vivo, habrían sido determinantes para que el periodista optara por dar un paso al costado.