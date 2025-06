Sorpresa en el espectáculo por lo que dijo Flavio Mendoza de su hijo Dionisio: "No quiere"

Qué dijo Flavio Mendoza sobre su hijo Dionisio.

Flavio Mendoza es una de las personalidades más destacadas del ambiente de la televisión y el espectáculo y además, desempeña sus labores en el mundo artístico por su faceta de actor y bailarín. En las últimas horas, dio una entrevista en el programa Puro Show por El Trece y reveló un detalle del vínculo con su hijo Dionisio, de 7 años, que causó sorpresa en los presentes en el estudio del canal del sol.

"A mí me faltó que mis padres estén un poco más, que me cuiden un poco más. Cuando Dionisio empezó a crecer me di cuenta de muchas cosas que a mí me faltaron", dijo Flavio Mendoza, sincerándose sobre su crianza. El artista de 50 años también sumó que "los nenes necesitan tener padres presentes, para cuidarlos".

Flavio Mendoza y su hijo Dionisio.

Sumado a eso, Flavio expuso lo que piensa el niño frente a la posibilidad de que él esté en pareja en lo que se trató de una entrevista descontracturada. "Mi hijo no quiere saber nada de que yo salga con alguien, se pone a llorar", reveló. En este sentido, dijo si piensa ser papá nuevamente y fue claro a la hora de hablar sobre este tema: "Antes decía que sí, pero la pandemia me hizo recular muchas cosas. Es una gran responsabilidad ser papá, ser mamá. Y estoy en un momento también de mucho trabajo. Cuando Dio nació, si bien a los tres meses yo ya estaba trabajando, pude darme el gusto de estar más en casa. Hoy, con las responsabilidades que tengo y los proyectos, no sería mucho".

En última instancia, una de las preguntas que recibió fue si haría el mismo procedimiento en caso de que quiera volver a ser papá. "Sí. Yo tengo hermanitos de Dio que están congelados. Son cuatro. Tres varones y una nena. Es fuerte. También los podés donar. Es toda una decisión, pero si no llego a tener más nenes, los donaría. Es ayudar a alguien a que pueda ser papá o mamá", sostuvo.

El insólito producto que usan Luciana Salazar y Flavio Mendoza para mantener el pelo rubio de sus hijos

Flavio Mendoza, a través de sus redes sociales, compartió un video donde mostró cómo utiliza kétchup para tratar el cabello de su hijo, explicando: “Consejos para quienes tienen un hijo rubio y su pelo se pone verde”. En el video, se ve al productor teatral aplicando la salsa de tomate en el cabello de Dionisio, mientras él mismo pregunta: “¿Quién nos enseñó?”. Y con entusiasmo, el niño responde: “¡La tía Luciana!”. Mendoza, haciendo alusión al olor del kétchup, concluye: "¡La verdad es que funciona!".

Este curioso consejo proviene de Luciana Salazar, quien, sin duda, también aplica este método para cuidar el cabello de su hija. Cabe destacar que tanto Luciana como Flavio fueron objeto de críticas en redes sociales debido a la gran exposición pública de sus hijos, quienes incluso tienen cuentas de Instagram propias y participan activamente en los proyectos laborales de sus padres.