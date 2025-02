Una periodista de Crónica TV se sacó y dio el portazo en vivo: "¡No se puede laburar así!".

Se vivió un incómodo momento en el piso de Crónica TV. Como todas las mañanas, la conductora Mariela Fernández estaba haciendo su trabajo junto a su compañero. Sin embargo, sucedió detrás de escena que desató un momento de total tensión entre los dos conductores. Muy indignada por lo ocurrido, Mariela abandonó el programa en plena transmisión en vivo.

"23 grados en la Ciudad de Buenos Aires, vamos a repasar los accesos. Habían dicho la temperatura, pero vamos a repasar los accesos", comenzó diciendo Mariela, con un tono de voz desganado, dejando ver su molestia por un aparente error que alguien que le estaba dándole órdenes sobre lo que seguía en el programa. Aparentemente, lo pactado era seguir con el clima, pero la persona que se encarga de pasar imágenes de fondo puso una incorrecta.

"No, no no, no te metas", la frenó su compañero. Todavía más enojada, Mariela le contestó: "No, no, es que no se puede laburar así, loco. ¡No se puede laburar así, no se puede laburar así!". Inmediatamente después, abandonó el piso del programa. El conductor intentó llevar la situación y continuó diciendo, mientras de fondo se escuchaban las quejas de la conductora: "Tranqui, tranqui, tranqui. Tranqui, tranqui, no pasa nada. Son días, todos laburamos mucho, estamos... Bueno, vamos a los principales accesos".

El video se viralizó en X (Twitter), que se llenó de usuarios opinando acerca de lo sucedido. "Evidentemente una mujer que cobra muy poco para lo que tiene que aguantar, bien por irse", comentó un usuario. "Daleee loco la piba quería decir el clima y le pones el transito...", sumó otra persona, mientras otro señaló: "En Crónica hace bastante que se habla de mal clima laboral en general. Sumado a que pagan mal, y con meses de atraso. Algunos recién están cobrando noviembre aparentemente. Eso hace que todo sea un polvorín".

Paritaria en vivo: el incómodo momento que se vivió en Crónica por el reclamo de un movilero

Un periodista de Crónica TV se volvió viral por reclamar por su sueldo en medio de una nota sobre el tarifazo al transporte público. El fragmento causó furor en las redes sociales porque denunció su precaria situación laboral en pleno vivo. El cronista Tomás Munaretto estaba entrevistando a usuarios del tren Roca en la estación Constitución y tuvo un breve diálogo con una artista callejera.

Fue entonces que Carlos Stroker, conductor de Crónica TV, a modo de broma le dijo que tenía que colaborar, pero nunca se imaginó la reacción que iba a tener su compañero. “Tomi, gana seis lucas por día. Vos también aporta porque cantó. Aporta algo”, dijo el conductor del noticiero. “Quién me dice que aporte, ¿La producción?”, se preguntó el cronista. “¡No, qué producción! Yo te lo digo”, exclamó Stroker. “Mandame la plata porque $1.715 la hora extra, Carlos. No, no puedo aportar. No me alcanza”, contestó de inmediato Munaretto.

“La chica que labura en casa cobra tres lucas. ¿Cómo le pago? Explicame”, continuó. Y agregó: “Aparte estoy en negro. No tengo vacaciones, no tengo aguinaldo, no tengo obra social. Pago 117 mil pesos de la obra social. Decime cómo hago”. Por su parte, Stroker se limitó a pedirle que pare. “Vos porque estás en blanco...”, le recriminó el notero y el conductor gritó: “¡Pará!”. “Perdón, ¿cuánto cobrás vos? Porque a mí no me alcanza”, cerró Tomás.