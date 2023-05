Se filtró una foto de Romina Uhrig que confirma lo que todos pensaban: "Hace una semana"

Salió a la luz una foto de Romina Uhrig que confirma uno de los mayores secretos guardados de la exdiputada.

Se confirmó un rumor de la vida personal de Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), que circula con fuerza desde hace varias semanas, especialmente tras el final del reality. La exdiputada estuvo envuelta en grandes polémicas al salir de la casa más famosa del país y bajo la mira de millones de televidentes, quienes la acusaron de haber mentido con varias cosas sobre su vida. En este contexto, se filtró una foto que confirma una de las sospechas más grandes en torno a la ex "hermanita".

Si bien al comienzo del programa Uhrig contaba con un gran apoyo por parte del público, poco a poco su imagen fue decayendo, especialmente al terminar el programa. Varios periodistas de espectáculos, como Ángel de Brito y Yanina Latorre, la acusaron de haber mentido con respecto a su situación económica y sobre su relación con Walter Festa, el padre de sus tres hijas.

Romina había contado en varias ocasiones que se había separado del intendente de Moreno por problemas financieros. Sin embargo, una vez afuera de la casa, fue vista muy cerca de Festa en varios eventos, videos y fotos que circularon en las redes. Por esta razón, se dijo que Uhrig había mentido sobre su separación. Ahora, Romina posó junto a Walter en la fiesta de cumpleaños de Ariel Ansaldo y, finalmente, confirmó que están juntos.

La foto que se filtró de Romina Uhrig y Walter Festa.

"Con Walter volvimos hace una semana", anunció la exdiputada, en el programa radial conducido por Ulises Jaitt, El Show de Ulises Jaitt (Radio XLFM). Y agregó: "Hace una semana que volvimos a estar juntos. En este punto, el encierro me ayudó. Veníamos de una separación de 5 meses, fue previo a que yo entrara a la casa”. En este sentido, Romina aclaró que su separación parecía "algo definitivo" y que incluso estaban tramitando el divorcio. "Pero al salir de la casa, todo mejoró. GH nos sirvió un montón como pareja", concluyó.

Romina Uhrig reveló cuál será su futuro en la televisión

Recientemente, Romina anunció que un canal la contrató para formar parte de un nuevo proyecto que nada tiene que ver con la política. "Muy muy muy pronto se viene. ¿Adivinen qué? ¡La cocina de Romina!", les contó la ex "hermanita" a sus fanáticos. La noticia generó furor entre los seguidores de la exdiputada, ya que Romina demostró su amor por la gastronomía durante su paso por la casa. Por otro lado, se rumorea que este nuevo programa no se emitirá por Telefe, canal con el que los ex Gran Hermano habían firmado un contrato de exclusividad.