El calvario de Romina tras salir de Gran Hermano: "Dónde voy a vivir"

Romina Uhrig reveló el calvario que la espera una vez que salga de Gran Hermano y termine su participación en el popular reality.

El domingo pasado Romina Uhrig abandonó la casa de Gran Hermano y previo a su salida del reality sembró con preocupación la duda que mantiene respecto a su futuro cercano. "No sé a dónde voy a ir", se sinceró la exdiputada en diálogo con Marcos, Julieta y Nacho, los tres participantes que quedaron en competencia por el gran premio.

Con 57,69% de los votos, Romina Uhrig se convirtió en la última en abandonar Gran Hermano hasta el momento. Pero en la previa de la gala de eliminación, la exdiputada sorprendió a todos al manifestar su preocupación respecto a cómo será su futuro una vez que deje la casa más famosa del país y el aislamiento posterior al que someten a los participantes para que el cambio no sea tan brusco.

Mientras estaban los cuatro integrantes en la mesa, Romina lanzó: "Ahora no sé dónde vivo". Claro que no fue la primera vez que la exdiputada habló del tema, ya que en varias oportunidades habló de su relación con Walter Festa y se mostró dubitativa de si la irá a buscar después de sus polémicas declaraciones sobre la ruptura.

"Cuando salga de acá no sé a dónde voy a ir", insistió Romina, mientras sus compañeros la escuchaban. Entonces, reconoció que podría pedir un Cabify, ya que es uno de los auspiciantes más importantes del reality, pero no sabría decirle qué dirección deberían tomar: "A dónde, no sé. La llamaré a Marita para saber dónde vivimos".

"¿Juli, puedo ir a tu casa?", cerró en broma la exdiputada, ante la poca respuesta de sus compañeros. De todos modos, la exdiputada se mostró realmente preocupada respecto a dónde vivirá ahora que ya no tiene lugar en el popular reality de Telefe.

Holder pasó un nuevo papelón en la casa de Gran Hermano: "Dame calor"

A tan solo horas de haber reingresado a la casa de Gran Hermano luego de quedar fuera de competencia en la primera semana de reality, Tomás Holder ya protagonizó algunos momentos que se volvieron virales en redes sociales. Precisamente, en las últimas horas se volvió tendencia luego de protagonizar un papelón que indignó a sus compañeros.

Como propuesta de la producción, los participantes jugaron en duplas a un juego de adivinar y cantar canciones. Esta dinámica ya la habían hecho hace unas semanas atrás, en donde Camila se consagró como una de las mejores de este juego. Fue en este marco que Holder se comprometió con la propuesta, pero protagonizó un gracioso momento al confundirse la letra del tema y sus autores.

Cuando empezó a sonar la intro de De Música Ligera, uno de los temas más famosos de Soda Stereo, Holder corrió para cantar la canción y sumar un punto. Sin embargo, cuando llegó al micrófono lanzó "dame calor..." en lugar del verso original que dice "De aquel amor...".

Posteriormente, el influencer tuvo que decir a qué banda pertenecía la canción para sumar dos puntos, pero en lugar de mencionar al grupo que lideró Gustavo Cerati, aseguró que el tema era de Los Piojos. Esta respuesta indignó a sus compañeros, ya que sintieron que se apresuró a ganar el punto cuando, en realidad, no sabia la información completa.