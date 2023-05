Romina Uhrig le declaró la guerra a De Brito y Yanina Latorre: "Se van a tener que retractar"

Romina Uhrig no aguantó más y fulminó a Ángel de Brito y Yanina Latorre, tras las reiteradas declaraciones sobre su persona que hicieron en LAM (América TV).

Romina Uhrig, exparticipante de Gran Hermano (Telefe), volvió a desatar una polémica con Ángel de Brito, conductor de LAM (América TV) y Yanina Latorre, panelista del programa. Desde que la exdiputada salió de la casa más famosa del país, De Brito y sus "angelitas" soltaron varias declaraciones poco favorables sobre Uhrig que perjudicaron su imagen, como que se hacía "la manicura pobre" para ganar la competencia. Por esta razón, la ex "hermanita" demostró que todavía sigue furiosa.

De Brito y Latorre difamaron cosas sobre Romina en varias oportunidades, como que se había victimizado dentro de la casa al hablar sobre su pasar económico, mientras en la vida real era millonaria e incluso era dueña de varias propiedades. La pareja de Walter Festa no solamente negó estas acusaciones, sino que además culpó a los dos periodistas por haberle hecho pasar un calvario a su hija mayor, Mía, de 11 años, quien también sufrió las consecuencias de estos rumores.

Romina brindó una entrevista con Ulises Jaitt en la que habló sobre este conflicto y expuso su enojo contra la esposa de Diego Latorre. "Con mujeres que hablan mal de otras mujeres y mienten... la verdad es que no me interesa. Yanina habló tan mal de mí, dijo tantas mentiras. Es tremendo el daño que le causaron a mi hija más grande", comenzó la exdiputada.

En este sentido, aseguró que no se sentaría "ni a tomar un café" con la "angelita". Asimismo, demostró su decepción hacia De Brito, quien nunca se disculpó por sus declaraciones. "En algún momento supongo que se van a tener que retractar con todo lo que dijeron de mí, todas las mentiras que contaron. Desde lo que cobro, de meter mano en mi recibo de sueldo, decir que soy millonaria, que tengo propiedades... Yo no soy realmente de mirar mucha tele, siempre Ángel fue una persona que me caía bien, que no me desagradaba para nada, pero después de lo que hicieron conmigo, la manera de ensuciarme, tan fea... Es tremendo", sentenció.

La picante frase de Romina Uhrig que habría enojado a Ángel de Brito

Cuando Romina salió de la casa y se enteró de las cosas que De Brito y las "angelitas" dijeron sobre ella en su programa, decidió no ir a LAM (América TV), lo cual generó todavía más rispideces. Tras esta situación, la ex "hermanita" fue entrevistada por un movilero del programa, se hizo la desentendida y fingió no conocer al conductor: "¿Ángel se llama? ¿Angelito es? Es morochito, pelo negro, sus angelitas... ¿o no? Sí, Ángel De Brito, si me invitás voy".