Marley reveló lo que piensa de Del Moro: "Enojado"

Marley sorprendió a todos al revelar cómo es su relación con Santiago del Moro, con quien comparte la pantalla de Telefe, donde ambos son dos de los conductores más importantes de la señal. "Capaz que está enojado por algo", se preguntó el presentador de Survivor en diálogo con el cronista de LAM (América TV).

El gran éxito y popularidad que alcanzó Santiago del Moro gracias a la conducción de Masterchef Celebrity y Gran Hermano en la pantalla de Telefe hizo que muchos se preguntaran por su relación con Marley, otra de las grandes figuras de Telefe. Es que los excelentes números de audiencia que fue sumando Del Moro lo convirtieron en uno de los preferidos por la gerencia de la señal de aire, por lo que le dieron para conducir también el Martín Fierro, algo que se dijo que habría molestado a Marley.

Lejos de hacerse el desentendido, el propio padre de Mirko dio detalles de su vínculo con su colega durante un breve móvil con el cronista de LAM. "Yo he ido al programa de él, al Millonario (Quién quiere ser millonario) […] Él, cuando pasó a Telefe me dijo ‘paso a Telefe’, le di la bienvenida. Y yo he ido a su programa, pero más de esa relación no he tenido", comenzó contando Marley, algo escueto.

"Él es bastante particular. Es de irse… O sea, yo fui al programa, se fue y no saludó, ¿viste? Tiene esas cosas, pero yo no me ofendo", siguió, sutil. En el mismo sentido, Marley agregó: "Pero tiene esas cosas que, yo fui, me senté ahí, pero no sé si se enojó con algo, conmigo, o qué. Yo hice una hora y media de programa ese día, capaz que se había enojado".

"Yo siempre con la mejor… pero la otra vez, en los Martín Fierro vi que nombrada a todos… a Susana, a todos… y la gente me decía ‘no te nombró’, y yo decía que no puede ser, pero capaz que está enojado por algo”, siguió, dejando en claro su posición respecto al vínculo con Del Moro. Para concluir, insistió: “A mí me cae bien, me parece un buen conductor. Yo tengo cero drama con él… pero si ustedes me preguntan por eso es porque claramente deben percibir algo, pero no es de mi lado".

"Me caso": impacto en el espectáculo por la noticia que dio Marley

La celebridad de televisión suele compartir en sus redes sociales momentos importantes de su cotidianeidad y así lo hizo en un reciente evento sobre el que bromeó y generó controversia con su chiste. Si bien el conductor cuya dupla televisiva con Florencia Peña es un clásico aclaró rápidamente que se trataba de una humorada, en una primera lectura muchos de sus seguidores se sorprendieron.

"Me casé! Con Mili Quevedo pero después se arrepintió y se fue con Martín! Muchas felicidades", escribió Marley en el pie de foto de su reciente posteo de Instagram, en el que compartió imágenes del casamiento de su amiga. La primera frase del texto que publicó fue lo que generó repercusión en la red sociales, ya que se sabe muy poco de la vida sentimental de Marley.